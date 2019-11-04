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CHP’li Erdoğdu: Enflasyonun düşmesinin akla mantığa sığan yanı yok

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Rakamın akla mantığa sığan yanı yok dedi. TÜİK'e göre enflasyon inişte ama temel ihtiyaçların fiyatı sürekli artıyor" açıklamasında bulundu.

CHP’li Erdoğdu: Enflasyonun düşmesinin akla mantığa sığan yanı yok

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Rakamın akla mantığa sığan yanı yok dedi. TÜİK'e göre enflasyon inişte ama temel ihtiyaçların fiyatı sürekli artıyor" açıklamasında bulundu.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:50
CHP’li Erdoğdu: Enflasyonun düşmesinin akla mantığa sığan yanı yok

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, köprü geçiş ücretlerinin yüzde 133, ilacın yüzde 47.5, doğal gazın yüzde 22.6, sigaranın yüzde 44, elektriğin yüzde 19, dolmuş ücretlerinin ise yüzde 16 arttığını hatırlattı.

Gıdada ise vatandaşın en çok tükettiği makarna ve kuru fasulyede yüzde 20, ekmekte yüzde 15 artış yaşandığını belirten Erdoğdu, TÜİK'ten enflasyon rakamlarının yanı sıra alışveriş yaptığı marketlerin listesinin de yayınlamasını istedi.İktidarın, bütün zamları ayın 25'inde sonra yaparak o ayı egale edip bir sonraki aya kadar unutturmaya çalıştığını savunan Erdoğdu, konuşmasına şöyle devam etti:

‘Bir maaşı buharlaştırdı farkında bile değilsiniz demektir’

"Bütün bunları niye yapıyorlar, çünkü enflasyonun şu önemi var. Enflasyon oranı her şeyden önce dar gelirlinin maaşını belirliyor. Yani, tüm ücretliler ile hatta esnaf ve tacir de zammı buna göre ayarladığı için enflasyon bizim belirleyicimiz. IMF geldi, 'gelirinizden çok harcıyorsunuz' dedi. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü cari açık çok fazla. Borç yükseldi, tasarruf yapmaları lazım. IMF de kapitalist ekonominin bir kurumu olduğuna göre kimin tasarruf etmesi gerekiyor? Dar gelirlinin ve ücretlinin. Onun için 'enflasyonun altında maaş zammı vereceksin' diyor. Hükümet de bu şekilde düşük enflasyon açıklayarak milletin maaşını tırtıklıyor. Her ay yarım puan alsalar, yıllık 7.7 puan yapar. Yılda enflasyonu 10 puan düşük açıklasalar ücretlinin bir maaşını elinden alıyor demektir. Bir maaşı buharlaştırdı farkında bile değilsiniz demektir."

‘Maaşlarda yüzde 20 eksik ödeme yapacaklar’

Erdoğdu, iktidarın "hedeflenen enflasyon oranında zam yapılacağını" açıklandığını hatırlatarak, "Zaten gerçek enflasyonun altında belirledikleri ücret zamlarını daha da düşürecekler. 'Yıl sonunda enflasyonun yüzde 5 olarak hedefledik' diyorlar ama yüzde 25 çıkıyor. Ne olacak, maaşlarda yüzde 20 eksik ödeme yapacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

‘Tek dertleri günü kurtarmak’

Aykut Erdoğdu, TÜİK'i açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Açıklanan rakamın akla mantığa sığan yanı yok. TÜİK'e göre enflasyon düşüyor ama temel ihtiyaçların fiyatı sürekli artıyor. İnsanların en büyük gideri gıda, gıda enflasyonu ise nereden bakarsanız yüzde 30'lar civarında. Ama ücretlere yapılacak zam en fazla yüzde 10. Ismarlama resmi rakamlarla vatandaşın her gün biraz daha fakirleştiğini gizlemeye çalışıyorlar. Bunların ekonomide kurtuluş reçetesi sadece ısmarlama rakamlarla enflasyon ve faiz ilan etmek, yandaş müteahhit kurtarmak. Bu kadar basit ve sığ düşünüyorlar. Oysa üretimi dışa bağımlı hale gelmiş bir ülkenin, geniş perspektifli makro çözümlere ihtiyacı var ama iktidarın ne bunun planlamasını yapabilecek kadroları ne de takati var. Tek dertleri günü kurtarmak. Halkımız kendisiyle alay eden bu iktidara gereken cevabı ilk fırsatta verecektir."

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