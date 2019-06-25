CHP’li Çetin Arık Mağdur İşçilerin Sesi Oldu!

Turist vizesi ile Suudi Arabistan’a götürülen ve Sharma-Tabuk bölgesindeki bir otel projesinde çalıştırılan Türk İşçilerin sorununa CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık sahip çıktı. İşçilerin mağduriyetini TBMM’ye taşıyan Arık, Dışişleri Bakını Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırladı. İşçilerin mağduriyetinin giderilmesi için Dış İşleri Bakanlığı’nın derhal harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Arık, Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu görüşleri dile getirdi:

“Suudi Arabistan’ın Sharma-Tabuk bölgesinde bir otel projesinde çalışan binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işçinin mağdur edildiği haberi basında yer aldı. Sosyal medya ve basın yolu ile seslerini duyurmaya çalışan mağdur vatandaşlarımız, dertlerine derman aramak için gittikleri konsoloslukta yetkililerin kendilerine yardımcı olmadığını ile sürüyor. Bu bağlamda;

1-) Binlerce işçinin mağdur edilmesiyle ilgili Dış İşleri Bakanlığı’mızın bir girişimi oldu mu?

2-) Türkiye’ye dönmek isteyen ama ekonomik nedenlerle bunu başaramadığını belirten işçilerin için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

3-) Çalışma vizesi olmadan turist vizesi ile yurt dışına çalışmaya götürülen ve orada aylarca mağdur edilen vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bir girişiminiz olacak mı?

4-) Türkiye Cumhuriyeti’nin ve vatandaşlarının haklarını korumakla görevli konsolosluk yetkililerinin, vatandaşlarımızın mağduriyetlerine seyirci kaldıkları iddiasıyla ilgili bir soruşturma yapmayı düşünüyor musunuz?”

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