chp li bulut kadro bekleyen sağlıkçıları meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, atanamayan sağlıkçıların istihdam sorununu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, Türkiye’de diplomalı işsiz oranının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

GENÇLER GELECEKTEN UMUTSUZ

CHP’li Bulut, “TÜİK’in 15 Ocak 2019 yılında açıkladığı verilere göre yükseköğretimde işsizlik oranı yüzde 12.8 olmuştur. Daha iyi bir gelecek umuduyla ailelerinin dişinden tırnağından artırarak, bin bir emek vererek okuttuğu gençler, kendi mesleklerini yapmaktan umudunu kesmiştir. Üniversite mezunu gençlerimiz daha vasıfsız işlerde daha düşük maaşlarla çalışabilmek için bile adeta yarış halindedir” dedi.

İKTİDAR SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR

Hemen her üniversiteye bölüm açmakla övünen iktidarın, iş bulmaya gelince sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Bulut, sağlık alanında eğitim gören gençlerin de diğer akranlarıyla aynı kaderi paylaştığını bildirdi.

5 GENÇTEN 1’İ İŞSİZ

Sağlık teknikerlerinin aldıkları eğitim ile yönetmelikteki görev tanımlarının uyuşmaması, görev ve yetkilerinin açıkça belirtilmemiş olması sonucu mağduriyet yaşadığını kaydeden Bulut, her 5 gençten 1’inin işsiz olduğu, genç işsizliğinin arttığı ülkemizde kamuda açılan kadroların yetersizliğinin, özel sektörde istihdamın sınırlı olmasının mağduriyeti büyüttüğünü söyledi.

BAKAN’A SORULAR

Bulut, Sağlık bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Ülkemizde; yüksekokullardan Fizyoterapist, Fizyoterapi teknikeri, Odyolog, Odyometri teknikeri, diyetisyen, Dil ve konuşma terapisti, podolog, Sağlık fizikçisi, radyoterapi teknikeri, Anestezi teknisyeni/teknikeri, Tıbbi laboratuar teknisyeni, Tıbbi laboratuar ve patoloji teknikeri, Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, Ağız ve diş sağlığı teknikeri, Diş protez teknikeri, Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri, ameliyathane teknikeri, Adli tıp teknikeri, diyaliz teknikeri, Perfüzyonist, Eczane Teknikeri, ergoterapist, Ergoterapi teknikeri, Elektronörofizyoloji Teknikeri, Mamografi teknikeri, optisyen, Acil tıp teknikeri, Acil tıp teknisyeni, Sağlık bakım teknisyeni, Yaşlı bakım teknikeri, tıbbi sekreter, Biyomedikal cihaz teknikeri olarak kaç kişi mezun olmuştur?

KAÇ SAĞLIKÇI MESLEĞİNİ YAPABİLİYOR?

-Söz konusu mezunlardan kaçı kamuda/özelde mesleğini yapabilmektedir?

-Kamuda istihdam edilen sağlık teknikerlerinin sayısı ve mesleklerine göre dağılımı nedir?

2019’DA HANGİ MEZLEK GRUBUNDAN KAÇ SAĞLIKÇI ATANACAK?

-2019’da hangi meslek grubundan kaç sağlıkçının ataması planlanmaktadır?

-Bakanlığınızın iş tanımı belirsizliğinin giderilmesine yönelik herhangi bir çalışması var mıdır?

-Gençlerin işsizlik sorununu çözmek için bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır?