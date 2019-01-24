chp li bulut kadro bekleyen sağlıkçıları meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, atanamayan sağlıkçıların istihdam sorununu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, Türkiye’de diplomalı işsiz oranının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.
GENÇLER GELECEKTEN UMUTSUZ
CHP’li Bulut, “TÜİK’in 15 Ocak 2019 yılında açıkladığı verilere göre yükseköğretimde işsizlik oranı yüzde 12.8 olmuştur. Daha iyi bir gelecek umuduyla ailelerinin dişinden tırnağından artırarak, bin bir emek vererek okuttuğu gençler, kendi mesleklerini yapmaktan umudunu kesmiştir. Üniversite mezunu gençlerimiz daha vasıfsız işlerde daha düşük maaşlarla çalışabilmek için bile adeta yarış halindedir” dedi.
İKTİDAR SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR
Hemen her üniversiteye bölüm açmakla övünen iktidarın, iş bulmaya gelince sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Bulut, sağlık alanında eğitim gören gençlerin de diğer akranlarıyla aynı kaderi paylaştığını bildirdi.
5 GENÇTEN 1’İ İŞSİZ
Sağlık teknikerlerinin aldıkları eğitim ile yönetmelikteki görev tanımlarının uyuşmaması, görev ve yetkilerinin açıkça belirtilmemiş olması sonucu mağduriyet yaşadığını kaydeden Bulut, her 5 gençten 1’inin işsiz olduğu, genç işsizliğinin arttığı ülkemizde kamuda açılan kadroların yetersizliğinin, özel sektörde istihdamın sınırlı olmasının mağduriyeti büyüttüğünü söyledi.
BAKAN’A SORULAR
Bulut, Sağlık bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
-Ülkemizde; yüksekokullardan Fizyoterapist, Fizyoterapi teknikeri, Odyolog, Odyometri teknikeri, diyetisyen, Dil ve konuşma terapisti, podolog, Sağlık fizikçisi, radyoterapi teknikeri, Anestezi teknisyeni/teknikeri, Tıbbi laboratuar teknisyeni, Tıbbi laboratuar ve patoloji teknikeri, Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, Ağız ve diş sağlığı teknikeri, Diş protez teknikeri, Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri, ameliyathane teknikeri, Adli tıp teknikeri, diyaliz teknikeri, Perfüzyonist, Eczane Teknikeri, ergoterapist, Ergoterapi teknikeri, Elektronörofizyoloji Teknikeri, Mamografi teknikeri, optisyen, Acil tıp teknikeri, Acil tıp teknisyeni, Sağlık bakım teknisyeni, Yaşlı bakım teknikeri, tıbbi sekreter, Biyomedikal cihaz teknikeri olarak kaç kişi mezun olmuştur?
KAÇ SAĞLIKÇI MESLEĞİNİ YAPABİLİYOR?
-Söz konusu mezunlardan kaçı kamuda/özelde mesleğini yapabilmektedir?
-Kamuda istihdam edilen sağlık teknikerlerinin sayısı ve mesleklerine göre dağılımı nedir?
2019’DA HANGİ MEZLEK GRUBUNDAN KAÇ SAĞLIKÇI ATANACAK?
-2019’da hangi meslek grubundan kaç sağlıkçının ataması planlanmaktadır?
-Bakanlığınızın iş tanımı belirsizliğinin giderilmesine yönelik herhangi bir çalışması var mıdır?
-Gençlerin işsizlik sorununu çözmek için bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır?
Bizi de unutmayın
Hemşire yardımcılarını unutmayın...
Ortaöğretimlerde madur atama puanları çok yüksek.. Bizde en az 83-84 puanlarla atama bekliyoruz. Duyun sesimizi artık. Evde oturmak veya başka işlerde vakit kaybetmek istemiyoruz. İşimizi yapmak istiyoruz artık İŞİMİZİİİİİİ!!!!
Sadece sağlıkçılar mı?bütün 4/b kiler için kadro olmalı
Ne olur hemşire alın ne olur saglikcıları düşünün
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERLERİNİNDE MAĞDUR OLMADIĞI BİR ALIM İSTİYORUZ. BELLİ BAŞLI BÖLÜMLERE YÜKSEK KADRO VEREREK HAKSIZ ATAMA YAPILMASINDAN SIKILDIK.AYRICA HER MESLEĞİN GÖREV TANIMI BELLİ DİYİLİP BİZLERİN OLMASI GEREKEN EEG-EMG-PSG BİRİMLERİNDE HEMŞİRELERİ VE SERTİFİKALILARI GÖRMEKTEN YORULDUK. TEK İSTEĞİMİZ MEZUN OLARAK İŞ BULABİLMEK LAKİN ÖZELLER BİLE YERİMİZE HEMŞİRELERİ ÇALIŞTİRİYOR.BİZ MESLEĞİMİZİ YAPAMIYORUZ.ARTIK BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNSUN.BU BÖLÜMÜ AÇILDIYSA 10.000 MEZUNUN SORUNLARINIDA GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEZSİNİZ.EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ.HAKKIMIZI ARIYORUZ.DUYUN ARTIK BİZLERİ!!!
Lise mezunu radyoloji teknisyeninede geniş bir kadro verilmesi lazım bunca atanamayan taşeron olarak çalışan lise mezunu radyoloji teknisyeni var sırf alımlar olmadığından lütfen sesimizi duyun
Anestezi komik rakamlarla karşılaşıyor her alımda. Anestezi teknisyenleri/teknikerleri atama bekliyor!