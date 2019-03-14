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CHP'li Belediye'nin makam odasına haciz geldi

Şişli Belediyesi, Taşyapı İnşaat A.Ş.'ye olan yarım milyonluk borcunu ödemeyince belediyeye icra geldi. Makam masası ve koltuğu ile binadaki 20 bilgisayara haciz konuldu.

CHP'li Belediye'nin makam odasına haciz geldi

Şişli Belediyesi, Taşyapı İnşaat A.Ş.'ye olan yarım milyonluk borcunu ödemeyince belediyeye icra geldi. Makam masası ve koltuğu ile binadaki 20 bilgisayara haciz konuldu.

14 Mart 2019 Perşembe 11:58
CHP'li Belediye'nin makam odasına haciz geldi

Şişli Belediyesi'nde yaşanan haciz olayında belediye başkan yardımcısı makam koltuğu ve masası, 4'lü misafir koltuğu ve sehpası, makam arkasındaki dosya dolabıyla birlikte masa üstünde bulunan dizüstü bilgisayar haczedildi.

Haciz devam ederken, belediyenin çalışanlarının 20 adet masaüstü bilgisayara el konuldu. Resmi kurum olan belediyenin haczedilen gayrimenkulleri, kamu hizmetini aksatmamak adına başkan yardımcısı Mehmet Çakal'a, 'Yediemin' sıfatıyla teslim edildi. Belediye veznesindeki 50 bin liraya el konularak haciz 14.00 sıralarında sonlandırıldı.

Son Güncelleme: 14.03.2019 12:08
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