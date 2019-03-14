CHP'li Belediye'nin makam odasına haciz geldi

Şişli Belediyesi, Taşyapı İnşaat A.Ş.'ye olan yarım milyonluk borcunu ödemeyince belediyeye icra geldi. Makam masası ve koltuğu ile binadaki 20 bilgisayara haciz konuldu.