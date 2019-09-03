Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 28°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99089
ALTIN
284.740
DOLAR
5.7740
STERLIN
6.9247
EURO
6.3180
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
2019 yılı uzman erbaş ve uzman çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? K.K.K Uzman Erbaş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Lise Mezunu Polis Özel Harekat (PÖH) Alınıyor! Polis Akademisi'nden Duyuru Geldi!

CHP’li Beko ‘işsizlik fonunu’ ikinci kez sordu

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, ‘İşsizlik Sigorta Fonu’nun tek hesap sistemine devredilmesiyle ilgili iki bakanın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergelerine cevap verilmeyince önergeleri ikinci kez Meclis’e sundu.

CHP’li Beko ‘işsizlik fonunu’ ikinci kez sordu

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, ‘İşsizlik Sigorta Fonu’nun tek hesap sistemine devredilmesiyle ilgili iki bakanın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergelerine cevap verilmeyince önergeleri ikinci kez Meclis’e sundu.

03 Eylül 2019 Salı 11:05
CHP’li Beko ‘işsizlik fonunu’ ikinci kez sordu

Açıklanan son rakamlarla işsizlik oranının yüzde 12,8 (3.1 puanlık artış) olduğunu hatırlatan Beko, işsizlik fonunun ise işsizlere değil patronlara verildiğini hatta hazinenin açığını kapatmak için geçtiğimiz yıl tek hesap sistemine devredildiğini ifade etti. CHP’li Beko, “Bu işçinin hakkını çalarak yapılan apaçık bir soygundur. Hazinenin açığını işçinin alın terinin ürünü olan fon kapatacak!” dedi.

Açıklanan son rakamlarla, işsizlik oranı %12,8 (3.1 puanlık artış), işsiz sayısı 4 milyon 157 bin kişi, genç nüfusta işsizlik oranı %23,3, kadın nüfusta işsizlik oranı %14,9, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 8 milyona dayandı. Böylesi ağır bir işsizlik sürecinin yaşandığı dönemde İşsizlik Fonu’nda biriken paranın önemli bir kesimi ise işsizlere değil patronlara veriliyor. 4 milyondan fazla resmi işsizden sadece 650 bini İşsizlik Fonu'ndan yararlanıyor. Paranın geri kalanı istihdam destekleri adı altında işverenlere kullandırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, daha önce işsizlik fonunun hazinenin açığını kapatmaya yönelik tek hesap sistemine devredildiğini ve bununla ilgili iki bakana sunduğu soru önergelerine cevap verilmediğini belirterek önergesini ikinci kez Meclis’e sundu.

İşsizlik Sigorta Fonunun “tek hesap” adı altındaki havuza devredilmesinin esas amacının ne olduğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na soran CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, fonun işsizler yerine nerelere kullanıldığını da sordu. 9 Ağustos 2018 tarihindeki kararla İşsizlik Sigorta Fonunun Hazinenin ‘tek hesap’ havuzuna aktarıldığını hatırlatan Beko, “Yasaya göre ‘Fon gelirleri işsizler haricinde hiçbir maksat için kullanılamaz’ hükmüne rağmen sanki kamuya aitmiş gibi hazineye aktarılmıştır. İşçinin ve emekçilerin alın terinin ürünü olan fon, emeğin korunması için oluşturulmuştur. İşçi, işveren ve devletin katkılarıyla oluşan fon 125 milyarlık rakamla anlaşılan hazinenin açığını kapatmada önemli bir meblağ olarak görülüyor. OHAL dönemi, ekonomik kriz derken kapatılan iş yerleri, fabrikalar ve işsiz kalan yurttaşlarımız sefalet içindeyken onlardan kesinti yapılarak oluşan fonun ne amaçla oluşturulduğu ortada; Damat Berat’ın hazinesinin açık vermesi durumunda kurtarıcısı olacak. ‘Tek hesap’ Sayıştay denetiminden de muaf olduğu için hesap veren de olmayacak! Yani fon ‘ye kürküm ye’ hesabına dönüşecek” açıklamasında bulundu.

FONDAN HARCANAN PARALAR NEREDE?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na tek hesaba geçen fonun ne kadarının kullanımının hedeflendiğini ve fona bu paraların ne zaman iade edileceğini soran CHP’li Beko, fondan bugüne kadar harcanan paraların iade edilmediğini belirterek şu bilgileri paylaştı: “Sayıştay tarafından raporlanan ve 2013 yılından bu yana nereye harcandığı açıklanmayan 553 milyon lira hala bir sır. Ne olduğu, nerede olduğu, kimin aldığı bir türlü açıklanmadı da bulunamadı da!  Fondan GAP İdaresi'ne 11.5 milyar lira aktarıldığı biliniyor. AKP hükümeti ‘ödünç alındı, geri ödenecek’ dedi de ne zaman? Gerçekten GAP'a harcandığını bilen de yok! OHAL kararnamesi ile çıkan sermayeye teşvik ile 2017 yılı sonuna kadar işe alınacak her ilave işçi için, fondan işverenlere sigorta prim desteği verildi. Bu süre içinde fondan kaç TL teşvik verildi? Kaç işletme bu kapsamda kaç kişiyi istihdam etti? Bir de iş başı eğitim parası adı altında işverene aktarılan paralar var. 12 milyar lira olduğu bilinen bu paralar hangi işverene verildi? Kimi kim eğitti? Örtülü ödeneğe ne kadar aktarıldı?”

BU KARANLIK ADIMLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM!

CHP’li Beko, AKP’nin ülkede giderek kendini gösteren ekonomik kriz karşısında kalıcı adımlar yerine tek seferlik kaynak yaratma gibi geçici adımlar attığını ve bunun son olarak İşsizlik Fonunu talana başlamasından anlaşıldığını belirtti. Fonun AKP'nin bulduğu can simidi olduğunu söyleyen Beko, “Bugün Türkiye, ortak birikimler elden çıkarılarak, haksız uygulamalara kapı aralanarak ve ülkenin geleceği AKP iktidarlarının sürdürülmesi adına riske edilerek yönetiliyor. Fonun sözde kullanımını artıracak düzenlemeler yapıyormuş gibi görünerek, fonda biriken emekçinin parasını talana niyetlenen AKP yönetiminin yapması gereken, ülkeyi getirdiği siyasal ve ekonomik çifte kriz eşiğinden, tekrar hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir yönetim ve üretime dayalı bir modele geçiş için acil adımlar atmaktır. Ancak bunların yerine AKP, zaten bir süredir istihdam artışı desteği gibi bahanelerle talan edilmekte olan ve tek seferlik kaynak niteliğindeki İşsizlik Fonunu gözüne kestirmiştir. Emekçilerin son sığınağı konumundaki İşsizlik Fonuna dönük bu karanlık adımların takipçisi olacağız.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.09.2019 11:13
Anahtar Kelimeler:
chp li beko işsizlik fonunu ikinci kez sordu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullar açılıyor anne babalar kara kara düşünüyor!
Okullar açılıyor anne babalar kara kara düşünüyor!
“Avukatlar, görevlerini yapamaz hale geldi”
“Avukatlar, görevlerini yapamaz hale geldi”
Kulis: Büyükşehirlerin bazı yetkileri ilçelere devredilecek
Kulis: Büyükşehirlerin bazı yetkileri ilçelere devredilecek

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim