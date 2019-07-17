CHP’li Akın’ın 25 Milyon Öğrenciyi İlgilendiren Tekliflerini Akp Reddetti

CHP’li Akın, öğrencilerin devlet yurtları ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması ve KYK kredi borçlarının faizleri silinerek 2 yıl süreyle ertelenmesi hakkında verdiği kanun tekliflerinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını istedi. Akın, “İşte size fırsat. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir kalemde yandaşların vergi borçlarını sildiniz. 25 milyon insanımızın ve ailelerinin yüreklerine su serpecek kanun tekliflerimiz için el kaldırın. Hodri meydan” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM Genel Kurulu’nda 2018 yılında verdiği kanun tekliflerinin Genel Kurul gündemine alınarak yasalaştırılması için konuştu. 7 milyon 250 bin 129 üniversite öğrencisi ile 17 milyon 774 bin 780 de ilkokul ve orta öğretim öğrencisi bulunduğuna dikkat çeken Ahmet Akın, yaklaşık 25 milyon öğrenci ve ailelerine yaşanan ekonomik krizde rahat bir nefes aldıracak kanun tekliflerinin kabul edilmesi için milletvekillerine seslendi. “Elimde de 3 tane kanun teklifi var, 2 tanesi Komisyonda” diyen Ahmet Akın şöyle devam etti:

“Bu ekonomik krizde millet evine ekmek götüremezken, elektrik faturaları ödenemezken, millet nasıl çocuklarını okutacağını bilemezken, hesap yaparken ve hesaplar tutmazken işte size bir fırsat; hep beraber milletin nefes alması için, 25 milyon kardeşimizin nefes alması için, ailelerin nefes alması için kanun teklifimizi getirdik. Şimdi, biz bu 25 milyona nasıl nefes aldıracağız? KYK verilerine göre de 781 yurtta 667 bin 593 yatak kapasitesi var, 2020 yılına kadar da yatak kapasitesinin 881 bin ve üstüne çıkması hedefleniyor. Bu yurtlarda kalan kardeşlerimizden, aylık 168 lira ile 300 lira arasında bir ücret alınıyor. Şimdi, bu vereceğiniz onayla, kaldıracağınız ellerle bu kardeşlerimizin yurtlardan ücretsiz yararlanmasını sağlayacağız, onun için sizden destek istiyoruz.”

“DEPOZİTOLAR NEDEN GERİ VERİLMİYOR?”

Ahmet Akın, üniversitelerden mezun olup yurtlardan ayrılan öğrencilerin depozito alacaklarının ödenmediğine dikkat çekti. Akın, “Ayrıca, yüz binlerce kişi her yıl mezun oluyor ve mezun olduktan sonra yurtlardan depozitolarını geri alamıyorlar; depozitoyu veriyorlar, yurttan ayrılınca geri alamıyorlar. Öğrenci yurt parasını ödeyemediğinde anında cezalandırılıyor, yurttan bile atılabiliyor, faiziyle de yurt parası geri alınıyor. Şimdi, yurttan ayrılıyor, depozito yok. Diyorlar ki: "Biz şu anda bunu veremiyoruz, sizi öteleyeceğiz. Bu tür uygulamalar gençlerimizin devletimize olan güvenini sarsar. Onun için, bu iyi bir şey değil, bunu bir an evvel çözmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ ÖĞRENCİLERDEN ALINMASIN”

Ahmet Akın komisyonda bekleyen ve 25 milyonu ilgilendiren bir diğer kanun teklifinin de öğrencilerin toplu taşımdan ücretsiz yararlanma hakkı ile ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şimdi, bununla alakalı yakın zamanda Balıkesir ilimizde bir toplu taşıma zammı yapıldı ve üniversite öğrencisi okula gidip gelirken günde 6 lira para harcamak zorunda kalıyor. Sonrasında da bu zammı sanki şoför esnafı yapmış gibi anlatıyorlar. Arkadaşlar, şoför esnafı perişan durumda. Topu başka yere atmak yok, burada top sizde. İşi beceremeyen de batıran da sizlersiniz. Onun için hem şoför esnafımızın sesini duyun hem de bu kardeşlerimizin zammının geri alınması için elinizden geleni yapın. Elinizi şoför esnafını desteklemek için de taşın altına koyun, aynı zamanda elinizi bu kardeşlerimizin ücretleri için de taşın altına koyun. Siz elinizi nereye koyuyorsunuz? Vatandaşın, öğrencinin, esnafın, çiftçinin cebine koyuyorsunuz. E, bu da doğru bir davranış değil. Sizler de koltuklarınızın hakkını verin ve milleti rahat ettirin. Vicdanlara sığmayan bu anlayıştan, bu yöneticilik anlayışından vazgeçin. İşte, size fırsat getirdik: Milleti düşünüyorsanız, vatandaşı düşünüyorsanız bu teklife onay verirsiniz, millet de 82 milyon da bu elleri görür.”

Ahmet Akın üniversitelerden mezun olan ama işsiz olanların KYK borçlarının faizlerinin silinmesi ve iş bulduktan 2 yıl sonra taksitle ödemeleri yapabilmeleri için verdiği kanun teklifini de dile getirdi. Akın’ın şunları söyledi:

“Gelin, bir hesap yapalım: 300 lira yurt, 180 lira yol parası; 480 lira. Dolayısıyla öğrencinin, çiftçinin, hayvancının, memurun, esnafın, asgari ücretlinin sırtından bu yükü el birliğiyle almış oluyoruz. Ayrıca, üniversiteden mezun olan gençlerimize KYK'den aldıkları kredileri daha işsizlerken ‘Ödeyin.’ diyorsunuz. Onunla ilgili de kanun teklifimizi hazırladık. 1 milyonu aşkın üniversite öğrencimiz var, bunlar işsiz. Onlara iş imkânı bulamayan sizlersiniz iktidarda olduğunuz için. Bir de onların kapısına icra gönderiyorsunuz arkadaşlar. Adam işsiz, okuldan mezun olmuş, iş bulamıyor. Daha yeni işsizlik rakamları açıklandı -sizin verilerinize göre- bu verilere göre 3 gençten 1'i işsiz. Sen diyorsun ki: "Kardeşim, sen işsizsin ama bu parayı bul, öde." Bu ne vicdana sığar ne de etik kurallar sığar. Sizden, şimdi burada, bütün bu kardeşlerimiz adına, 82 milyon adına ve 25 milyon öğrencimiz adına bu kanun tekliflerimize onay istiyoruz. Sizler, nasılsa isterseniz, bir gecede şirketlerin milyarlık borçlarını siliyorsunuz, isterseniz bir kalemde yandaşların vergi borçlarını temizliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun, hodri meydan, 25 milyon kardeşim sizi izliyor, ellerinizi aslanlar gibi kaldırın, millet de rahat etsin, ondan sonra söyleyin "Biz yaparsak olur." diye, hadi bakalım hodri meydan!”

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