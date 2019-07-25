CHP’li Ahmet Akın’dan Kırsalda Emeklilik Hayali Kuran Kadınlar İçin Kanun Teklifi

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, kırsalda tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren küçük aile işletmelerinde sosyal güvencesi olmadan çalışan ev kadınlarının, devletin ödeyeceği primler sayesinde emeklilik hayallerinin gerçekleşmesi için kanun teklifi verdi.

CHP’li Ahmet Akın, kırsal kesimdeki yoksulluğu ortadan kaldırmanın tek yolunun küçük aile işletmelerinin desteklenmesinden geçtiğini söyledi. “Kırsal yaşamı canlı tutan, gıdamızı üreten çiftçimiz, iktidarın yanlış politikaları yüzünden kazancıyla geçimini sağlayamayacak duruma geldi” diyen Ahmet Akın, tarım sektöründe kişi başına düşen gelirin milli gelirde kişi başına düşen miktarın üçte birine kadar düştüğünü vurguladı. Kırsal kesimdeki küçük aile işletmelerinde en çok yükü kadınların çektiğini ifade eden Ahmet Akın şunları söyledi:

“Aile işletmeleri tarımın bel kemiği, kadınlarımız da işletmelerin temel direğidir. Kadınlarımız olmadan tarım da hayvancılık da olmaz. Kadınlarımız sigortasız olarak çalışmakta. Eşlerinin sosyal haklarından yararlanmaktadır. Ancak, hem işletmedeki hem de evindeki işler kadınlarımızın sırtına yüklenmektedir. Gün doğmadan hayvanlarının sütünü sağan, tarlaya koşan kadınlarımızdır. Hayvanların her şeyinden sorumlu olan kişidir. Hayvansal üretimin devamlığını sağlayan en önemli rol, kadındadır. Elde ettiği eti ve sütü nasıl değerlendireceğini evin kadını bilir. Tarlaya gün doğmadan koşup, çapayı sallayan, ürüne can veren, bereket veren kadınlarımızdır. Tarım sektöründe çalışan kadın işçilerin, neredeyse yüzde 80'i ücretsiz aile işçisidir. Kadınlarımız kırsalda en ağır işçiliği yapmaktadır. Kadınlarımız gelecek kaygısı taşımaktadır ve emekli olma hayali vardır. Bu hayallerini gerçekleştirecek kanun teklifimiz Meclis açılır açılmaz yasalaşmalıdır.”

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngören teklife göre, Çiftçi Kayıt Sistemi ile TÜRKVET’e kayıtlı tarım ve hayvancılık faaliyeti gösteren üreticilerin ev kadını eşleri sosyal güvenlik çatısı altına alınıyor. Teklif yasalaştığında ev kadınları tarafından ödenmesi gereken sosyal güvenlik primleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenecek.

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