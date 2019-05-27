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CHP'den YSK'ya mühür başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 'tercih' veya 'evet' yazılı mühürlerde siyah dışında başka bir renkte mürekkep kullanılması için başvurdu.

CHP'den YSK'ya mühür başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 'tercih' veya 'evet' yazılı mühürlerde siyah dışında başka bir renkte mürekkep kullanılması için başvurdu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:13
CHP'den YSK'ya mühür başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 'tercih' veya 'evet' yazılı mühürlerde siyah dışında başka bir renkte mürekkep kullanılması için başvurdu.

Mahmut Tanal başvuruya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Seçmenin seçme kararını yansıtan oy pusulalarında parti amblemleri ile isimleri, mührün vurulduğu yuvarlak alan, aday isimleri ve alanları ayıran çizgiler siyah renkle basılıyor. 'Evet' veya 'tercih' yazılı mühürlerde kullanılan mürekkep de siyah olunca, bu durum oy sayımı sırasında hatalı sayım yapılmasına yol açabiliyor" dedi. 

CHP’li Tanal, YSK’ya sunduğu dilekçede, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde bir milyon 908 bin 467, İstanbul'da 319 bin 540 geçersiz oy kullanıldığını hatırlatırken, bu geçersiz oyların büyük bir çoğunluğunun mühür kullanımı ve mühürde kullanılan mürekkebin fark edilememesi nedeniyle geçersiz sayılan oylar olduğunu söyledi. Tanal ayrıca, İstanbul için yeniden yapılan sayımlarda hemen her parti lehine geçerli sayılması gerekirken sandık kurulunun dikkatinden kaçarak geçersiz sayılan oyların tespit edildiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 27.05.2019 15:40
Anahtar Kelimeler:
chp den ysk ya mühür başvurusu
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