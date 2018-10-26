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CHP'den Sınavsız Atanan Vekil Kızına Tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, basına yansıyan eski bir AK Parti milletvekilinin kızının, Kütahya'da istisnai kadrodan sınavsız atama ile belediyede işe alındığına ilişkin haberi paylaşarak tepki gösterdi.

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CHP'den Sınavsız Atanan Vekil Kızına Tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, basına yansıyan eski bir AK Parti milletvekilinin kızının, Kütahya'da istisnai kadrodan sınavsız atama ile belediyede işe alındığına ilişkin haberi paylaşarak tepki gösterdi.

26 Ekim 2018 Cuma 11:28
CHP'den Sınavsız Atanan Vekil Kızına Tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, basına yansıyan eski bir AK Parti milletvekilinin kızının, Kütahya'da istisnai kadrodan sınavsız atama ile belediyede işe alındığına ilişkin haberi paylaşarak tepki gösterdi.

CHP'li Ali Fazıl Kasap, eski bir AK Parti milletvekilinin kızının istisnai kadrodan sınavsız açıktan atama uslulü ile Kütahya Belediyesi'nde işe alındığı ve hiçbir zaman bu belediyeye gitmeden maaş aldığını ifade ederek, "Türkiye'de binlerce öğretmen atanmayı beklerken, bir kısmı intihar ederken, bu bayan arkadaş bir edebiyat öğretmeni ve kendisi istisnai kadrodan atanıyor." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMADAN ALTI AY BOYUNCA MAAŞ ALIYOR

AKP'li eski milletvekili kızının, Edebiyat öğretmenliği mezunu olduğunu, işe alındığı Kütahya Beledisi'ne de hiç gitmediğini savunan Ali Fazıl Kasap, bu olayın tüm detayları ile açığa çıkarılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti. 

CHP'li Ali Fazıl Kasap, "Türkiye'de binlerce öğretmen atanmayı beklerken, bir kısmı intihar ederken, bu bayan arkadaş bir edebiyat öğretmeni ve kendisi istisnai kadrodan atanıyor. Atandıktan sonraki süreçte de belediyede hiç çalışmadığı tespit edilmiş vaziyette. Çalışmadan altı ay boyunca maaş alıyor." ifadelerini kullandı.

SÄ±navsÄ±z KÃ¼tahya'ya atandÄ±, Ankara'da YaÅÄ±yor, 6 AydÄ±r Ä°Åe Gitmeden MaaÅ AlÄ±yor!

SÄ±navsÄ±z Belediye'ye Atanan ve Ä°Åe Gitmeyen KÄ±zÄ±n Vekil BabasÄ± KonuÅtu!

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Son Güncelleme: 26.10.2018 12:43
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chp den sınavsız atanan vekil kızına tepki
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