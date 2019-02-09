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CHP'den Mülakat ve 3600 Ek Gösterge Tepkisi!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Öğretmenin ücretlisi, geçicisi, sözleşmelisi olmamalıdır. Öğretmen öğretmendir. Hakları verilip, kadrolu çalışma olanağı sağlanmalı, yoksulluk sınırı altında kalmayacak ücret ve 3600 ek gösterge verilmeli." dedi.

CHP'den Mülakat ve 3600 Ek Gösterge Tepkisi!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Öğretmenin ücretlisi, geçicisi, sözleşmelisi olmamalıdır. Öğretmen öğretmendir. Hakları verilip, kadrolu çalışma olanağı sağlanmalı, yoksulluk sınırı altında kalmayacak ücret ve 3600 ek gösterge verilmeli." dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:07
CHP'den Mülakat ve 3600 Ek Gösterge Tepkisi!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Öğretmenin ücretlisi, geçicisi, sözleşmelisi olmamalıdır. Öğretmen öğretmendir. Hakları verilip, kadrolu çalışma olanağı sağlanmalı, yoksulluk sınırı altında kalmayacak ücret ve 3600 ek gösterge verilmeli." dedi. 

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yüz bin öğretmen açığının bulunduğunu, öğretmen açığı giderilmesi gerektiğini, binlerce atama bekleyen öğretmen olduğunu söyledi. 

"MÜLAKATTAN VAZGEÇİLMELİ"

Öğretmen alımlarında yazılı sınavların yeterli olması, ayrıca sözlü mülakattan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Gürer, öğretmenlere söz verildiği halde 3600 ek gösterge düzenlemesinin halen yapılmadığını dile getirdi.

"3600 EK GÖSTERGE VAADİ GERÇEKLEŞMEDİ"

Gürer, ikinci 100 günlük eylem planında öğretmenlere 3600 ek göstergenin yer aldığını ancak bu vaadin üzerinden 25 gün geçtiğini, 24 Haziran seçimlerinden önce de polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerine 3600 ek gösterge sözünden bu yana da 229 gün geçtiğini vurguladı. 

ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ KADRO AYRIMI

Gürer, Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenlerin, ekonomik, sosyolojik, psikolojik sorunları bulunduğunu savunarak, bir öğretmenler odasında farklı tanımlarda öğretmenlerin yer aldığına işaret etti. Gürer, kadrolu, sözleşmeli, vekil, kısmi zamanlı ve ücretli öğretmenlik ile usta öğreticiler tanımlarının yanı sıra taşeronda çalışan öğretmenlerin de olduğunun altını çizdi. 

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ ÖĞRETMENLER

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışanların öğretmen tanımlamasında olmasına rağmen işçi statüsünde görüldüğünü ifade ederek, "Öğretmenin ücretlisi, geçicisi, sözleşmelisi olmamalıdır. Öğretmen öğretmendir. Hakları verilip, kadrolu çalışma olanağı sağlanmalı, yoksulluk sınırı altında kalmayacak ücretler verilmelidir. " değerlendirmesinde bulundu. 

Gürer, eğitim fakültesi mezunu olan, bakanlık tarafından açılan kurslarda sertifika alıp, 40 saat ders veren özel eğitim okul öğretmenlerinin, tipik bir taşeron uygulaması olduğunu öne sürdü. 

200 BİN ÖĞRETMEN KONTENJANA TAKILDI

Gürer, Eylül 2018'de ücretli öğretmenler için 5 bin atama yapıldığını ancak bin 200 öğretmenin kontenjana takıldığını, atama beklediğini söyledi. Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, öğretmenlerin mağduriyetlerini giderecek uygulamaların gerçekleştirilmesini ve 3600 ek göstergenin bir an önce uygulamaya geçilmesini istedi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.02.2019 10:27
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