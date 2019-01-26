CHP'den Mülakat Tepkisi: Geçmişte FETÖ'nün Yaptığını Şimdi AKP Yapıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Aralık 2018 de yapılan Öğretmenlik Mülakat Sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından branşlarında dereceye giren yüzlerce öğretmen adayının isyanı başladı.



OKYANUSTAN GEÇİP DEREDE BOĞULUYORLAR



Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan sınavından oluşan çok zorlu 3aşamalı KPSS Öğretmenlik sınavında 80’in üzerinde puan alan, kendi branşlarında dereceye giren öğretmen adaylarının 3 dakikalık mülakatta eleniyor olmasının vicdansızlık olduğunu kaydeden Ağbaba, “Öğretmen adayları yıllarını yazılı sınavda yüksek puan almak için harcıyor,ancak AKP’nin kamuya kendi adamlarını getirme hırsının kurbanı oluyorlar. Öğretmenlerin mülakatla alınmasına dair ilgili yönetmeliğin 15. Maddesinde “sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir” ifadelerine yer veriliyor. Yani 3 yıl çalışıp 90 puan alan bir aday, 3 dakikalık mülakatın puanıyla elenebiliyor.Adaylar, okyanustan geçip, derede boğuluyor” dedi.



TÜRKİYE 4.SÜ BİLE ELENDİ



Ağbaba; “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mülakatta adayların yazılı puanlarının bir üst veya alt puana yuvarlanacağı belirtilmesine rağmen, Metal Teknolojisi branşında 84 puanla Türkiye 4. Sü olan adaya 50 puan vererek, Sınıf Öğretmenliği branşında 93,20 puanla Türkiye 6.sı adaya 56 puan vererek, Tarih branşında 86,77 puanla Türkiye 34. sü olan adaya mülakatta 56 puan vererek elenmeleri AKP’nin adaletinin ve tarafsızlığının! Göstergesidir” dedi.



AKP DEMEK TORPİL DEMEK, HAKSIZLIK,HUKUKSUZLUK DEMEKTİR



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “AKP ile birlikte siyasetin en uzak durması gereken alanlara yargıya, kışlaya, camiye ve eğitime siyaset göbek bağı ile bağlandı. Çocukların geleceğini emanet edeceğimiz öğretmenleri partili-partisiz diye ayırmak, liyakat yerine yandaşlığı ön plana almak çok tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Geçmişte FETÖ’nün yaptıklarının aynısını bugün AKP yapıyor. Öğretmen adayları arasında bile ayrım yapmak,eğitim sisteminin çöküşünü hızlandıracaktır. 3 Aşamalı yazılı sınavda başarıyı ölçemeyip, mülakatla ölçmeye çalışmak haksızlıktır,hukuksuzluktur.Mülakat sistemi derhal sonlandırılmalı, haksızlığa uğradığını belirten öğretmen adaylarının itirazları dikkate alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

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