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CHP’DEN MUHALEFETE KURULTAY RESTİ!..

CHP’de muhaliflerin bugün açıkladığı sayı üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı çağrıda söylendiği gibi 604 imzanın yarın getirilmesi halinde gerekenin yapılacağını ifade etti.

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CHP’DEN MUHALEFETE KURULTAY RESTİ!..

CHP’de muhaliflerin bugün açıkladığı sayı üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı çağrıda söylendiği gibi 604 imzanın yarın getirilmesi halinde gerekenin yapılacağını ifade etti.

20 Temmuz 2018 Cuma 19:55
CHP’DEN MUHALEFETE KURULTAY RESTİ!..

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Basın Açıklaması şöyle: 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bütün olarak kararnamelerle şekillendiriliyor, kalıcı bir OHAL devleti kurulmak isteniyor. Temel hak ve özgürlükler artık güvence altında değil.
 
24 Haziran seçimlerinde yeniden seçilen bir milletvekilimiz ile bir Parti Meclisi üyemiz açıkça hukuka aykırı bir şekilde Maltepe ve Silivri Cezaevinde siyasi rehin olarak tutuluyor.
 
Ülkemizin temel sorunları keyfi tek adam rejimi altında her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bu süreçte önümüzde yerel yönetim seçimleri duruyor.
 
Böyle bir süreçte demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürebilecek en büyük güç olan Partimizin olağanüstü kurultay gündemiyle daha fazla tartışılmaması topluma karşı bir sorumluluğumuzdur. Parti Meclisi üyemiz Sn. Gaye Usluer’in beyan ettiği gibi seçimli olağanüstü kurultay için noter onaylı 604 imza toplanmış ise yarın saat 11.00’a kadar Genel Merkezimize sunulması; Partimizin, örgütlerimizin ve delegelerimizin imza tartışmaları içerisinde daha fazla yıpranmaması; yerel seçimler için yürütülen çalışmaların aksamaması; hukuken ve siyaseten gereğinin yapılması açısından büyük önem arz etmektedir.
 
Yarın saat 11.00’da 604 noter onaylı imzanın Genel Merkezimize sunulması halinde gereği derhal yapılacaktır.
 
Partililerimize ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Muharrem ERKEK
Cumhuriyet Halk Partisi
Hukuk Politikalarından Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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