CHP'den Milli Eğitim'e Vakıf Tepkisi!

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması istemi ile soru önergesi verildi. Soru önergesinin, gündeminde insan vakfının mescitsiz okul kalmasın projesi yer alıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NE İŞ YAPAR

Eğitimin sorunları diz boyu. Taşımalı eğitim diye bir uygulama getirdiler, bütün çocuklarımızı perişan ettiler. Adı “taşımalı eğitim” ama çocuklarımız karda, kışta, yağmurda, çamurda ya yürüyerek ya da eşek sırtında kilometrelerce yol kat ederek okullarına ulaşabiliyorlar.

Köylerde okul yok, okullarda öğretmen yok, öğretmensiz, okulsuz çocuklar perişan. Sayıştay raporunda 153 bin öğretmen açığı olduğuna yer verdi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise 117 bin öğretmen açığı olduğunu açıkladı. Bu acı gerçeklere rağmen 500 bine yakın atanmayan öğretmenimiz var!

Okullarda derslik yok, kütüphane yok, laboratuvar yok, spor salonu yok… Çocuklarımıza birleştirilmiş sınıflarda ders veriliyor. Okulda olması gereken 2 milyonu aşkın çocuk çalıştırılıyor. İlkokula başlaması gereken her 100 çocuktan 10’u okula gidemiyor.

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşıyor. AKP, dini değerleri siyasete alet ederek, oy toplama siyasetine sorumsuz bir şekilde devam ediyor. Okullarımızı cemaat ve tarikatların örgütlenme alanı yaparak, hem çocuklarımıza hem de Türkiye’nin geleceğine kastediyor.

Konuya ilişkin, TBMM Başkanlığına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplandırılması için verdiğim yazılı soru önergesini aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

Milli Eğitim Bakanlığının; İnsan Vakfı'nın 'Mescitsiz Okul Kalmasın' adı altında okullarda yürüttüğü kampanyaya onay vererek, sponsor olduğu haberleri basında yer almıştır. İnsan Vakfı Genel Sekreteri Metin Baksi de yaptığı açıklamalarla bu haberleri doğrulamıştır.

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün de “dini” değerleri kullanarak çeşitli okullar, dershaneler, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, devletin tüm stratejik kurumlarında örgütlendiğini biliyoruz.

Şimdi de farklı cemaat ve tarikatlar, “vakıf” adı altında, okullarımızda çeşitli faaliyetlerde bulunarak örgütlenme çabası içindedir.