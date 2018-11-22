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CHP'den Mahkumlara Af Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, erken yaşta evlilikler dolayısıyla cezaevinde bulunanlar ile adi suçlardan tutuklu olan bazı mahkum yakınlarıyla TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, cezaevlerinde 264 bin 144 kişi bulunduğunu ve bu kişilerin insanlık dışı şartlarda ceza çektiğini savundu.

CHP'den Mahkumlara Af Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, erken yaşta evlilikler dolayısıyla cezaevinde bulunanlar ile adi suçlardan tutuklu olan bazı mahkum yakınlarıyla TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, cezaevlerinde 264 bin 144 kişi bulunduğunu ve bu kişilerin insanlık dışı şartlarda ceza çektiğini savundu.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:59
CHP'den Mahkumlara Af Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, erken yaşta evlilikler dolayısıyla cezaevinde bulunanlar ile adi suçlardan tutuklu olan bazı mahkum yakınlarıyla TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, cezaevlerinde 264 bin 144 kişi bulunduğunu ve bu kişilerin insanlık dışı şartlarda ceza çektiğini savundu.

Toplumun "cinsel istismar ve çocuk istismarını" affetmediğine işaret eden Sertel, çağdaş ve medeni bir Türkiye'nin yaşam koşulları içerisinde bunları uygun görmediklerini söyledi. 

Sertel, çocuk yaşta evlilik yapan mahkumlar için denetimli serbestliğin uygulanması gerektiğini iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Cumhurbaşkanına buradan sesleniyorum, kış lastiği için ve bilmediğimiz her konuda KHK çıkardınız. O zaman çocuk yaşta evlenmiş ve bugün evliliklerini sürdüren ailelerin birleşmesi için denetimli serbestliği derhal gündeme koyun. Eğer o insanlar cezaevinden çıktıktan sonra eşlerinden ayrılırsa, çoluk çocuğuna bakmazsa, kötü bir yola girerse o denetimli serbestliği en ağır cezaya dönüştürün. Bu insanların bütün suçu birbirlerini sevmektir. Bu kardeşlerimiz aile cüzdanlarıyla eşlerini cezaevinde ziyaret etmektedir. Onu eş olarak kabul ediyorsunuz, çoluk çocuğunu görüştürüyorsunuz ama iş başka noktaya geldiğinde, içeride yatanı istismarcı olarak suçluyorsunuz. Hiçbir eş kendi eşini istismar etmez. " 

FETÖ'cü hakim ve savcıların, baktığı davaların yeniden incelenmesi gerektiğinin altını çizen Sertel, "MHP'nin verdiği teklif gündeme gelir, tartışılırsa CHP olarak biz vicdanımızla ve bize toplumun verdiği değer yargılarıyla hareket edeceğiz. Biz bu yasa teklifine soğuk değiliz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.11.2018 12:43
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chp den mahkumlara af açıklaması
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