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CHP'den Kurultay Açıklaması!..

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin üzerinde bir oy almasından sonra CHP tabanında ve delegeleri arasında değişim sesleri yükselmeye başlamıştı. Muharrem İnce kurultay için gerekli imzaların toplanması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına aday olabileceğini ancak kendisinin bizzat kurultay çağrısı yapmayacağını belirtmişti.

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CHP'den Kurultay Açıklaması!..

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin üzerinde bir oy almasından sonra CHP tabanında ve delegeleri arasında değişim sesleri yükselmeye başlamıştı. Muharrem İnce kurultay için gerekli imzaların toplanması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına aday olabileceğini ancak kendisinin bizzat kurultay çağrısı yapmayacağını belirtmişti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:32
CHP'den Kurultay Açıklaması!..

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin üzerinde bir oy almasından sonra CHP tabanında ve delegeleri arasında değişim sesleri yükselmeye başlamıştı. Muharrem İnce kurultay için gerekli imzaların toplanması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına aday olabileceğini ancak kendisinin bizzat kurultay çağrısı yapmayacağını belirtmişti.

Son bir haftadır CHP delegeleri arasında imza toplanmaya başladığı basın yansıyan haberler arasındaydı. 

CHP'de muhalefetin olağanüstü kurultay için imza toplamasını değerlendiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü, 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz" diye konuştu.

CHP’de genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla imza toplamaya başladı. CHP'li vekil Yaşar Tüzün yaptığı açıklamada “Olağanüstü kurultay talep ediyoruz, İmzalar toplanmaya başlandı” dedi.

umhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün muhaliflerin olağanüstü kurultay talebi üzerine CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. CHP'li muhalifler Tüzün'e desteklerini dile getirdi.

MUHARREM İNCE'NİN EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Muharrem İnce cephesinden beklenen resmi açıklama geldi. CHP’de kurultay için imza toplanmaya başladı.

TBMM'de basın toplantısı gerçekleştiren CHP milletvekili Yaşar Tüzün “Olağanüstü kurultay talep ediyoruz, İmzalar toplanmaya başlandı” dedi.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 15:13
Anahtar Kelimeler:
Chp KurultayBülent Tezcan
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