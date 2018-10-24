chp den flaş mansur yavaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, basın mensuplarının 'Ankara adayınız Mansur Yavaş mı olacak?" sorusuna "Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" diyerek cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'dan belediye başkanı adayları ile ilgili bir açıklama geldi.

Ankara adayının Mahsur Yavaş olup olmayacağına yönelik sorulan soruyu cevaplayan CHP'li Engin Altay, "CHP’nin Ankara, İstanbul adayları belli değil. Aralık ayından önce de belli olmaz. Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" ifadelerini kullandı.

MHP'nin Melih Gökçek'e adaylık teklifi götüreceğine yönelik iddialara da değinen Altay, "Melih Gökçek MHP’ye hayırlı olsun, yakışır bence" diye konuştu.

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