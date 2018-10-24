Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CHP’den flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, basın mensuplarının 'Ankara adayınız Mansur Yavaş mı olacak?" sorusuna "Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" diyerek cevap verdi.

banner396

CHP’den flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, basın mensuplarının 'Ankara adayınız Mansur Yavaş mı olacak?" sorusuna "Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" diyerek cevap verdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:34
CHP’den flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, basın mensuplarının 'Ankara adayınız Mansur Yavaş mı olacak?" sorusuna "Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" diyerek cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'dan belediye başkanı adayları ile ilgili bir açıklama geldi. 

Ankara adayının Mahsur Yavaş olup olmayacağına yönelik sorulan soruyu cevaplayan CHP'li Engin Altay, "CHP’nin Ankara, İstanbul adayları belli değil. Aralık ayından önce de belli olmaz. Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" ifadelerini kullandı.

MHP'nin Melih Gökçek'e adaylık teklifi götüreceğine yönelik iddialara da değinen Altay, "Melih Gökçek MHP’ye hayırlı olsun, yakışır bence" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.10.2018 16:21
Anahtar Kelimeler:
chp den flaş mansur yavaş açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB Andımız İçin Yürütmeyi Durdurma İstedi!
MEB Andımız İçin Yürütmeyi Durdurma İstedi!
CHP'de Adaylığı Kesinleşen İsimler Belli Oldu!
CHP'de Adaylığı Kesinleşen İsimler Belli Oldu!
EYT Meclis'te Kabul Edildi!
EYT Meclis'te Kabul Edildi!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim