CHP'den Belediye İşçilerine Müjde!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada CHP'li Belediyelerde asgari ücretin en az 2 bin 200 TL olacağını söylemişti. Bir açıklama da sosyal medya hesabı üzerinden yapan Kılıçdaroğlu Belediye işçilerinin geriye dönük 3 aylık haklarını da alacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle;
"Emek en yüe değerdir. Partimizin yönettiği tüm belediyelerde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücret net 2200 TL olacak! Söz veriyorum: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak, asgari ücret net 2200 TL'yeyükselecek ve emekçi kardeşlerim geriye dönük 3 aylık farklarını da alacak!" ifadelerini kullandı.
Geriye dönük 3 aylık fark Ocak - Şubat - Mart ayları da net 2 bin 200 tl üzerinden hesaplanarak ödenecek. Yani CHP'li olan belediyeler 1 ocak itibari ile 2 bin 200 tl ödeyecek ancak CHP'li olmayan ancak 31 mart seçimlerinden sonra CHP'nin kazanacağı belediyelerde geriye dönük 3 aylık maaş farkı alacak. Bu farkta yani bu da nisan ayı maaşlarında +1800 TL fark anlamına geliyor. CHP'li olmayan bir belediyede çalışan ama seçimlerde CHP'nin kazandığı bir belediyenin işçisi Nisan ayı maaaşını 2200+1800 = 4 bin TL olarak alacak. Daha sonraki aylarda ise 2 bin 200 TL üzerinden almaya devam edecek.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - Özel Haber
Diğer 1600 tlcik ile çalışanlar için ne düşünüyor acep Kemal Bey?¿
Pek sağolasın beee sayın k_mall bey sende olmasan acımızdan ölceezz beyaa
Chp li belediye çoğalsın mantığı mi yani kemal bey..hepinizin sayesinde bu millet 1600 tl ile geçinmeyi öğrendi.kalsin 2200
bu adam chp istanbul belediye adayı ikrn de bu sekilde konuşmuşdu.şim di chp başakanı öadem 2200 tl oluyor da şimdi değil de neden seçimden sonra diyor.
Sayın İpman, Kılıçdaroğlu diyor ki 1 Ocak itibari ile CHP'li belediyeler de 2200 TL olacak. 31 Mart seçimlerinden sonra da CHP olarak kazanılan Belediyeler de 2200 TL olacak ve geriye dönük 3 aylık farkı da alacaklar diyor. Yani aybaşından itibaren 2200 TL olacak...Beğen (0) Beğenmedim! (0)