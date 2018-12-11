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CHP'den Belediye İşçilerine Müjde!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada CHP'li Belediyelerde asgari ücretin en az 2 bin 200 TL olacağını söylemişti. Bir açıklama da sosyal medya hesabı üzerinden yapan Kılıçdaroğlu Belediye işçilerinin geriye dönük 3 aylık haklarını da alacağını söyledi.

CHP'den Belediye İşçilerine Müjde!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada CHP'li Belediyelerde asgari ücretin en az 2 bin 200 TL olacağını söylemişti. Bir açıklama da sosyal medya hesabı üzerinden yapan Kılıçdaroğlu Belediye işçilerinin geriye dönük 3 aylık haklarını da alacağını söyledi.

11 Aralık 2018 Salı 20:09
CHP'den Belediye İşçilerine Müjde!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada CHP'li Belediyelerde asgari ücretin en az 2 bin 200 TL olacağını söylemişti. Bir açıklama da sosyal medya hesabı üzerinden yapan Kılıçdaroğlu Belediye işçilerinin geriye dönük 3 aylık haklarını da alacağını söyledi. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle; 

"Emek en yüe değerdir. Partimizin yönettiği tüm belediyelerde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücret net 2200 TL olacak! Söz veriyorum: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak, asgari ücret net 2200 TL'yeyükselecek ve emekçi kardeşlerim geriye dönük 3 aylık farklarını da alacak!" ifadelerini kullandı.

Geriye dönük 3 aylık fark Ocak - Şubat - Mart ayları da net 2 bin 200 tl üzerinden hesaplanarak ödenecek. Yani CHP'li olan belediyeler 1 ocak itibari ile 2 bin 200 tl ödeyecek ancak CHP'li olmayan ancak  31 mart seçimlerinden sonra CHP'nin kazanacağı belediyelerde geriye dönük 3 aylık maaş farkı alacak. Bu farkta yani bu da nisan ayı maaşlarında +1800 TL fark anlamına geliyor. CHP'li olmayan bir belediyede çalışan ama seçimlerde CHP'nin kazandığı bir belediyenin işçisi Nisan ayı maaaşını 2200+1800 = 4 bin TL olarak alacak. Daha sonraki aylarda ise 2 bin 200 TL üzerinden almaya devam edecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - Özel Haber

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
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chp den belediye işçilerine müjde
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Cem 6 gün önce

Diğer 1600 tlcik ile çalışanlar için ne düşünüyor acep Kemal Bey?¿

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Nutuk 6 gün önce

Pek sağolasın beee sayın k_mall bey sende olmasan acımızdan ölceezz beyaa

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Oy sevdası 6 gün önce

Chp li belediye çoğalsın mantığı mi yani kemal bey..hepinizin sayesinde bu millet 1600 tl ile geçinmeyi öğrendi.kalsin 2200

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ipman 6 gün önce

bu adam chp istanbul belediye adayı ikrn de bu sekilde konuşmuşdu.şim di chp başakanı öadem 2200 tl oluyor da şimdi değil de neden seçimden sonra diyor.

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Nahit 6 gün önce @ipman

Sayın İpman, Kılıçdaroğlu diyor ki 1 Ocak itibari ile CHP'li belediyeler de 2200 TL olacak. 31 Mart seçimlerinden sonra da CHP olarak kazanılan Belediyeler de 2200 TL olacak ve geriye dönük 3 aylık farkı da alacaklar diyor. Yani aybaşından itibaren 2200 TL olacak...

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