CHP'den Belediye İşçilerine Müjde!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada CHP'li Belediyelerde asgari ücretin en az 2 bin 200 TL olacağını söylemişti. Bir açıklama da sosyal medya hesabı üzerinden yapan Kılıçdaroğlu Belediye işçilerinin geriye dönük 3 aylık haklarını da alacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle;

"Emek en yüe değerdir. Partimizin yönettiği tüm belediyelerde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücret net 2200 TL olacak! Söz veriyorum: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak, asgari ücret net 2200 TL'yeyükselecek ve emekçi kardeşlerim geriye dönük 3 aylık farklarını da alacak!" ifadelerini kullandı.

Geriye dönük 3 aylık fark Ocak - Şubat - Mart ayları da net 2 bin 200 tl üzerinden hesaplanarak ödenecek. Yani CHP'li olan belediyeler 1 ocak itibari ile 2 bin 200 tl ödeyecek ancak CHP'li olmayan ancak 31 mart seçimlerinden sonra CHP'nin kazanacağı belediyelerde geriye dönük 3 aylık maaş farkı alacak. Bu farkta yani bu da nisan ayı maaşlarında +1800 TL fark anlamına geliyor. CHP'li olmayan bir belediyede çalışan ama seçimlerde CHP'nin kazandığı bir belediyenin işçisi Nisan ayı maaaşını 2200+1800 = 4 bin TL olarak alacak. Daha sonraki aylarda ise 2 bin 200 TL üzerinden almaya devam edecek.

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