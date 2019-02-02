CHP'den Bekçi Teklifi!

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun Tekirdağ’ın Ganos Dağı eteklerindeki ıhlamur ağaçlarının faili meçhul kişilerce katledilmesine karşı bekçi görevlendirilmesi teklifinde bulundu.

Tekirdağ’ın Ganos Dağı eteklerindeki ıhlamur ağaçlarının faili meçhul kişilerce katledilmesine karşı bölgesel tepki büyüyor. Köylünün kilosunu 70 liradan sattığı ve bölge halkına yılda 500 bin lira gelir sağlayan ıhlamur ağaçlarının kimliği belirsiz kişilerce kesilmesinin ardından bölgede inceleme yapan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, “Ağaçları keserek ıhlamur topladıkları anlaşılıyor. Bu, insafsızlıktır. 80 yıllık ağaçları kesmek cinayettir! Çünkü sadece ağaçları değil, ciğerlerimizi ve köylünün gelirini de kesiyorlar. Burada ıhlamurların hasat zamanı olan Haziran ayında bekçi görevlendirilerek, bu ağaç katilleri bulunmalı ve ifşa edilmelidir” diye konuştu.

“Faili meçhul cinayetleri aydınlatamadığımız gibi ağaç katillerini de bulamıyoruz!”

Aygun, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri arasında kalan Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, kimliği belirsiz kişilerce onlarca ıhlamur ağaçlarının kökünden kesilerek yok edilmesine tepki göstererek, “Aydınlarımızı hedef alan faili meçhul cinayetleri aydınlatamayan bir ülkeyiz. Anlaşılan ıhlamur ağaçlarının katillerini bile bulamıyoruz. Bunun adı acziyettir” diye konuştu.

80 yıllık ağaçların kesilmesinin orman kıyımı olduğuna işaret eden Aygun, “Ekolojik sistemde geri dönülemez tahribatlar yaratmaktadır. Ganos Dağı eteklerindeki ormandan ıhlamur çiçeği toplayarak geçimlerini sağlayan Işıklar, Beyoğlu, Dağyenicesi, Ormanlı, Yeniköy ve Uçmakdere Mahallesi’nde yaşayan orman köylülerimizin gelirlerini de düşüren bu gelişmeye karşı artık önlem almayacak mıyız” diye sordu.

SORU ÖNERGESİ

Aygun, bu konuda bir soru önergesi hazırladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle önerge veren Aygun, “Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri arasında kalan Ganos Dağı eteklerindeki bu ormanlık alana ıhlamur çiçeklerinin hasat dönemi olan Haziran ayında bekçi görevlendirmeyi düşünür müsünüz? Bu konuda İçişleri Bakanlığı ile görüşerek, ağaç kıyımını durduracak ortak bir proje geliştirir misiniz?” diye sordu.

Aygun, şöyle devam etti:

“Edindiğimiz bilgiye göre bu ağaç katliamı, 2012 yılından bu yana artarak devam ediyor. 80 yıllık ağaçları yok eden nasıl bir bilinçsizliktir! Çevreye muhteşem koku salan ıhlamur ağaçları, bölgedeki erozyon açısında da panzehirdir. Bu ağaç kesimleri nedeniyle köylünün ıhlamur geliri de düşüyor. Eskiden yılda 1.5 milyon lira gelir sağlayan bölgenin ıhlamur geliri şu anda 400-500 bin liraya kadar düştü. Şehirlerde betona gömüldük, köylerde ve mahallelerde de ağaçları keserek, ciğerlerimizi kesiyoruz. Kesilen sadece ağaçlar değil, hepimizin geleceği, köylünün geliri de kesiliyor! Bu gidişe dur demek lazım. Bu bölgede ıhlamurun hasat zamanı olan Haziran ayında bekçi görevlendirelim. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırıyorum. Bu kıyıma bir çare bulsunlar!”

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