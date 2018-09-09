CHP'den Anıtkabir'e '95. yıl' ziyareti

CHP'nin 95. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu.

CHP Heyeti, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ni ziyaret etti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kemal Kılıçdaroğlu özel deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, milletimize hürriyet ve hakimiyet temin eden devrimci bir ruhun partisi' olarak tanımladığınız CHP'nin kuruluşunun 95'inci yıldönümünde huzurunuzdayız. Partimiz, ilk kurultayı olarak kabul ettiğimiz 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden ve 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kuruluşundan günümüze eksiksiz bir vatanseverliğin kalesi olmuştur. Bu vatanseverlik, tüm mazlum milletleri kucaklayan, yönü çağdaş uygarlığa dönük mücadelenizden ilham almaktadır. Bu bağlamda, ilke ve devrimlerinizle biçimlendirdiğiniz Tükiye Cumhuriyetimiz, herkes için adalet ülküsüne bağlı, demokrasiyle taçlandırılmış bir Cumhuriyet hedefi ile yeni bir mücadeleye atılmak zorundadır. Türkiye'nin yürüyeceği yol ise hiç tartışmasız sizin yolunuzdur. CHP'nin tüm kadroları, ilke ve devrimlerinizin kuşatıcılığında, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları aşacak azim ve kararlılığa sahiptir. Bu duygu ve düşünceler ile size, silah arkadaşlarınıza ve tüm CHP'lilere kuruluşumuzun yıldönümünde şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."