CHP'de yeni MYK açıklandı

24 Haziran seçimleri sonrasında CHP içerisindeki muhalifler ile CHP mevcut yönetimi arasındaki imza toplama ve olağanüstü kurultay krizi nihayete erince Kemal Kılıçdaroğlu A Takımını yenileyeceğini duyurmuş '' değişim olacak'' demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı belirledi. 18 kişiden oluşan MYK üye sayısı 19’a çıkarıldı.. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Yeni MYK'da 6 yeni isim yer aldı: Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal.

CHP'nin yeni yönetimde olmayan isimler ise; Haluk Koç, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak!

İşte CHP'nin yeni yönetimi;

- Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü: Faik Öztrak

- Genel Sekreter: Akif Hamzaçebi

- Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

- Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı

- Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz

- Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun

- AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

- Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca

- Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

- Gençlik Politikaları: Yunus Emre

- Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

- Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

- İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

- İnsan Hakları: Gökçe Gökçen

- İşçi Sendikaları - Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba

- İşveren Sendikaları / Kuruluşları - Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu

- Kadın Politikaları: Lale Karabıyık

- Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal

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