CHP'de İmza İçin Süre Doldu : Muhaliflerden İlk Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki olağan üstü kurultay krizi 24 Haziran seçimlerinden sonra daha da alevlenmişti. CHP içerisindeki muhaliflerin 15 günlük yasal süre içerisinde yeterli imzayı toplaması durumunda CHP olağanüstü kurultaya gidecek. Yeterli imzanın toplanabilmesi için 15 günlük yasal süre bugün 17:00 itibari ile doldu. Muhaliflerden ilk açıklama geldi.