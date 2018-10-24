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CHP'de Adaylığı Kesinleşen İsimler Belli Oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP 105 adayını belirledi. İşte CHP'de adaylığı kesinleşen isimler...

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CHP'de Adaylığı Kesinleşen İsimler Belli Oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP 105 adayını belirledi. İşte CHP'de adaylığı kesinleşen isimler...

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:07
CHP'de Adaylığı Kesinleşen İsimler Belli Oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP 105 adayını belirledi. İşte CHP'de adaylığı kesinleşen isimler...

CHP'nin adayları il, ilçe, beldelerde sırasıyla şöyle: 
1 Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Ahmet Değirmenci (Mevcut Başkan)
2 Adıyaman Gölbaşı Belören Memiş Yıldız 
3 Adıyaman Besni Köseceli Aydın Ünal 
4 Afyonkarahisar Başmakçı Halil Özcan 
5 Afyonkarahisar Çay Ali Selvi 
6 Afyonkarahisar Dazkırı İsmail Taylan (Mevcut Başkan) 
7 Afyonkarahisar Evciler Saim Özer (Mevcut Başkan) 
8 Afyonkarahisar Merkez Işıklar Alper Kirez 
9 Afyonkarahisar Sultandağı Osman Acar (Mevcut Başkan) 
10 Ankara Güdül Sevilay Akyüz 
11 Ardahan Damal Ergin Önal (Mevcut Başkan) 
12 Ardahan Hanak Ayhan Büyükkaya (Mevcut Başkan) 
13 Ardahan Çıldır Mehmet Mülazim Karaçay 
14 Ardahan Posof Onur Bayraktar 
15 Artvin Arhavi Vasfi Kurdoğlu 
16 Aydın Bozdoğan Salim Tümer Apaydın (Mevcut Başkan) 
17 Aydın Karacasu Mustafa Büyükyapıcı (Mevcut Başkan) 
18 Aydın Sultanhisar Osman Yıldırımkaya (Mevcut Başkan) 
19 Aydın Karpuzlu Tuğrul Ozan 
20 Aydın Çine Enver Salih Dinçer (Mevcut Başkan) 
21 Bilecik Gölpazarı Vedat Kazıcı (Mevcut Başkan) 
22 Bursa Keles Ahmet Zekai Yıldız 
23 Bursa Kestel Yıldıray Atlı 
24 Bursa Gürsu Funda Türkcoş Pekiner 
25 Bursa Gemlik Mehmet Uğur Sertaslan 
26 Bursa Karacabey Murat Tanrıverdi 
27 Bursa Mustafa Kemalpaşa Orhan Alper 
28 Çanakkale Bayramiç Mert Uygun 
29 Çanakkale Biga İsmail Işık (Mevcut Başkan) 
30 Çanakkale Biga Karabiga Muzaffer Karataş (Mevcut Başkan) 
31 Çanakkale Gelibolu Münir Mustafa Özacar (Mevcut Başkan) 
32 Çanakkale Ezine Geyikli Ercan Yılmaz (Mevcut Başkan) 
33 Çanakkale Gelibolu Kavakköy Necati Kopça (Mevcut Başkan) 
34 Çorum Kargı Kemal Dümenci 
35 Çorum Oğuzlar Orhan Ateş (Mevcut Başkan) 
36 Çorum Ortaköy Aşdavul Dursun Uzunca (Mevcut Başkan) 
37 Denizli Acıpayam Alim Arslan 
38 Düzce Yığılca Zeynel Çamlı 
39 Giresun Piraziz Hüseyin Görgülüoğlu (Mevcut Başkan) 
40 Isparta Aksu Ali Kaya (Mevcut Başkan) 
41 Isparta Yenişarbademli Mustafa Erdem (Mevcut Başkan) 
42 Isparta Gönen Osman Kesmen 
43 Isparta Senirkent Ercan Yalçın 
44 Kahramanmaraş Göksun Yusuf Telli 
45 Kastamonu Araç Satılmış Sarıkaya 
46 Kastamonu Hanönü Yılmaz Karakoç 
47 Kastamonu Küre Emrullah Sezer 
48 Kastamonu Daday Hasan Fehmi Taş (Mevcut Başkan) 
49 Kastamonu Abana Erfain Tekin 
50 Kayseri Sarız Ömer Faruk Eroğlu (Mevcut Başkan) 
51 Kayseri Pınarbaşı Deniz Yağan 
52 Kilis Polateli Mustafa Polat 
53 Kocaeli Gölcük İsmet İşeri 
54 Kocaeli Derince Sertif Gökçe 
55 Kocaeli Dilovası Kemal Memiş 
56 Konya Tuzlukçu Nurettin Akbuğa (Mevcut Başkan) 
57 Konya Seydişehir Mehmet Katlav 
58 Kütahya Merkez Seyitömer Şaban Tuncan 
59 Kütahya Simav Demirci Turan Sümer (Mevcut Başkan) 
60 Kütahya Şaphane Lütfi Mutlu 
61 Manisa Sarıgöl Emrah Eroğlu 
62 Manisa Alaşehir Ahmet Öküzcüoğlu 
63 Mersin Gülnar Mehmet Kale 
64 Muş Bulanık Sarıpınar Deniz Ateş (Mevcut Başkan) 
65 Muş Merkez Kırköy Mehmet Eşref Mendeş (Mevcut Başkan) 
66 Muş Varto Nazım Aykal 
67 Muş Bulanık Yavuz Kızılkale 
68 Nevşehir Ürgüp Bekir Ödemiş 
69 Niğde Çiftlik Bozköy Yalçın Tekeli (Mevcut Başkan) 
70 Niğde Merkez Aktaş Yaşar Çamur (Mevcut Başkan) 
71 Niğde Merkez Yeşilgölcük Ramazan Tuncay (Mevcut Başkan) 
72 Niğde Merkez Yıldıztepe Metin Akgümüş (Mevcut Başkan) 
73 Niğde Bor Bahçeli Belma Mercikoğlu 
74 Niğde Çiftlik Ramazan Taş 
75 Niğde Çiftlik Azatlı Mehmet Akpınar 
76 Niğde Merkez Dündarlı Murat Yılgın 
77 Niğde Merkez Hacıabdullah Karanfil Dokmuş 
78 Niğde Bor Şenol Bengü 
79 Osmaniye Toprakkale Ali Bekir Çavuşoğlu 
80 Osmaniye Düziçi Alper Öner 
81 Osmaniye Düziçi Yarbaşı Mustafa Kaynar 
82 Rize Fındıklı Ercüment Cervatoğlu 
83 Rize Ardeşen Tahsin Bekir Yazıcı 
84 Sakarya Sapanca Cengiz Çiçek 
85 Sinop Durağan Mustafa Eker 
86 Sinop Dikmen Saim İstanbullu (Mevcut Başkan) 
87 Sivas Altınyayla Deliilyas Hayati Akbulut (Mevcut Başkan) 
88 Sivas Gemerek Sızır Nevzat Göksu (Mevcut Başkan) 
89 Sivas Zara Kudsi Cantürk 
90 Tokat Niksar Yolkonak Nurettin Dinç 
91 Uşak Ulubey Ali Rıza Ada (Mevcut Başkan) 
92 Van Tuşba İzzet Kartal 
93 Van Gevaş Musa Baran 
94 Van Gürpınar Selim Karakuş 
95 Van Başkale Namet Parlak 
96 Van Muradiye Haşem Polat 
97 Van Saray Şefik Yamandağ 
98 Van Çatak Abdulcelil Temel 
99 Yozgat Çayıralan Ömer Codar 
100 Zonguldak Alaplı Nuri Tekin (Mevcut Başkan) 
101 Zonguldak Çaycuma Karapınar Ahmet Aydın (Mevcut Başkan) 
102 Zonguldak Ereğli Kandilli Mustafa Aydın (Mevcut Başkan) 
103 Zonguldak Çaycuma Perşembe İsmail İnam (Mevcut Başkan) 
104 Zonguldak Gökçebey Cem Oktay 
105 Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı Oktay Albuz

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.10.2018 16:21
Anahtar Kelimeler:
chp adaylığı kesinleşen isimler belli oldu
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