CHP'de Adaylığı Kesinleşen İsimler Belli Oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP 105 adayını belirledi. İşte CHP'de adaylığı kesinleşen isimler...
CHP'nin adayları il, ilçe, beldelerde sırasıyla şöyle:
1 Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Ahmet Değirmenci (Mevcut Başkan)
2 Adıyaman Gölbaşı Belören Memiş Yıldız
3 Adıyaman Besni Köseceli Aydın Ünal
4 Afyonkarahisar Başmakçı Halil Özcan
5 Afyonkarahisar Çay Ali Selvi
6 Afyonkarahisar Dazkırı İsmail Taylan (Mevcut Başkan)
7 Afyonkarahisar Evciler Saim Özer (Mevcut Başkan)
8 Afyonkarahisar Merkez Işıklar Alper Kirez
9 Afyonkarahisar Sultandağı Osman Acar (Mevcut Başkan)
10 Ankara Güdül Sevilay Akyüz
11 Ardahan Damal Ergin Önal (Mevcut Başkan)
12 Ardahan Hanak Ayhan Büyükkaya (Mevcut Başkan)
13 Ardahan Çıldır Mehmet Mülazim Karaçay
14 Ardahan Posof Onur Bayraktar
15 Artvin Arhavi Vasfi Kurdoğlu
16 Aydın Bozdoğan Salim Tümer Apaydın (Mevcut Başkan)
17 Aydın Karacasu Mustafa Büyükyapıcı (Mevcut Başkan)
18 Aydın Sultanhisar Osman Yıldırımkaya (Mevcut Başkan)
19 Aydın Karpuzlu Tuğrul Ozan
20 Aydın Çine Enver Salih Dinçer (Mevcut Başkan)
21 Bilecik Gölpazarı Vedat Kazıcı (Mevcut Başkan)
22 Bursa Keles Ahmet Zekai Yıldız
23 Bursa Kestel Yıldıray Atlı
24 Bursa Gürsu Funda Türkcoş Pekiner
25 Bursa Gemlik Mehmet Uğur Sertaslan
26 Bursa Karacabey Murat Tanrıverdi
27 Bursa Mustafa Kemalpaşa Orhan Alper
28 Çanakkale Bayramiç Mert Uygun
29 Çanakkale Biga İsmail Işık (Mevcut Başkan)
30 Çanakkale Biga Karabiga Muzaffer Karataş (Mevcut Başkan)
31 Çanakkale Gelibolu Münir Mustafa Özacar (Mevcut Başkan)
32 Çanakkale Ezine Geyikli Ercan Yılmaz (Mevcut Başkan)
33 Çanakkale Gelibolu Kavakköy Necati Kopça (Mevcut Başkan)
34 Çorum Kargı Kemal Dümenci
35 Çorum Oğuzlar Orhan Ateş (Mevcut Başkan)
36 Çorum Ortaköy Aşdavul Dursun Uzunca (Mevcut Başkan)
37 Denizli Acıpayam Alim Arslan
38 Düzce Yığılca Zeynel Çamlı
39 Giresun Piraziz Hüseyin Görgülüoğlu (Mevcut Başkan)
40 Isparta Aksu Ali Kaya (Mevcut Başkan)
41 Isparta Yenişarbademli Mustafa Erdem (Mevcut Başkan)
42 Isparta Gönen Osman Kesmen
43 Isparta Senirkent Ercan Yalçın
44 Kahramanmaraş Göksun Yusuf Telli
45 Kastamonu Araç Satılmış Sarıkaya
46 Kastamonu Hanönü Yılmaz Karakoç
47 Kastamonu Küre Emrullah Sezer
48 Kastamonu Daday Hasan Fehmi Taş (Mevcut Başkan)
49 Kastamonu Abana Erfain Tekin
50 Kayseri Sarız Ömer Faruk Eroğlu (Mevcut Başkan)
51 Kayseri Pınarbaşı Deniz Yağan
52 Kilis Polateli Mustafa Polat
53 Kocaeli Gölcük İsmet İşeri
54 Kocaeli Derince Sertif Gökçe
55 Kocaeli Dilovası Kemal Memiş
56 Konya Tuzlukçu Nurettin Akbuğa (Mevcut Başkan)
57 Konya Seydişehir Mehmet Katlav
58 Kütahya Merkez Seyitömer Şaban Tuncan
59 Kütahya Simav Demirci Turan Sümer (Mevcut Başkan)
60 Kütahya Şaphane Lütfi Mutlu
61 Manisa Sarıgöl Emrah Eroğlu
62 Manisa Alaşehir Ahmet Öküzcüoğlu
63 Mersin Gülnar Mehmet Kale
64 Muş Bulanık Sarıpınar Deniz Ateş (Mevcut Başkan)
65 Muş Merkez Kırköy Mehmet Eşref Mendeş (Mevcut Başkan)
66 Muş Varto Nazım Aykal
67 Muş Bulanık Yavuz Kızılkale
68 Nevşehir Ürgüp Bekir Ödemiş
69 Niğde Çiftlik Bozköy Yalçın Tekeli (Mevcut Başkan)
70 Niğde Merkez Aktaş Yaşar Çamur (Mevcut Başkan)
71 Niğde Merkez Yeşilgölcük Ramazan Tuncay (Mevcut Başkan)
72 Niğde Merkez Yıldıztepe Metin Akgümüş (Mevcut Başkan)
73 Niğde Bor Bahçeli Belma Mercikoğlu
74 Niğde Çiftlik Ramazan Taş
75 Niğde Çiftlik Azatlı Mehmet Akpınar
76 Niğde Merkez Dündarlı Murat Yılgın
77 Niğde Merkez Hacıabdullah Karanfil Dokmuş
78 Niğde Bor Şenol Bengü
79 Osmaniye Toprakkale Ali Bekir Çavuşoğlu
80 Osmaniye Düziçi Alper Öner
81 Osmaniye Düziçi Yarbaşı Mustafa Kaynar
82 Rize Fındıklı Ercüment Cervatoğlu
83 Rize Ardeşen Tahsin Bekir Yazıcı
84 Sakarya Sapanca Cengiz Çiçek
85 Sinop Durağan Mustafa Eker
86 Sinop Dikmen Saim İstanbullu (Mevcut Başkan)
87 Sivas Altınyayla Deliilyas Hayati Akbulut (Mevcut Başkan)
88 Sivas Gemerek Sızır Nevzat Göksu (Mevcut Başkan)
89 Sivas Zara Kudsi Cantürk
90 Tokat Niksar Yolkonak Nurettin Dinç
91 Uşak Ulubey Ali Rıza Ada (Mevcut Başkan)
92 Van Tuşba İzzet Kartal
93 Van Gevaş Musa Baran
94 Van Gürpınar Selim Karakuş
95 Van Başkale Namet Parlak
96 Van Muradiye Haşem Polat
97 Van Saray Şefik Yamandağ
98 Van Çatak Abdulcelil Temel
99 Yozgat Çayıralan Ömer Codar
100 Zonguldak Alaplı Nuri Tekin (Mevcut Başkan)
101 Zonguldak Çaycuma Karapınar Ahmet Aydın (Mevcut Başkan)
102 Zonguldak Ereğli Kandilli Mustafa Aydın (Mevcut Başkan)
103 Zonguldak Çaycuma Perşembe İsmail İnam (Mevcut Başkan)
104 Zonguldak Gökçebey Cem Oktay
105 Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı Oktay Albuz
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