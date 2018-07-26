CHP'de 59 İl Başkanından Ortak Bildiri!..

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Parti içindeki muhalifler imza toplama sürecini yasal süre içerisinde tamamlamaya çalışırken Kılıçdaroğlu'nu destekleyen il başkanlarından Ankara çıkarması geldi.

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultayın gerekli olmadığını bildirdi.

CHP İl Başkanları, Ankara'da CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda basın açıklaması yaptı. 59 CHP İl Başkanı adına ortak basın açıklamasını CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener okudu. Güvener kurultay tartışmalarına ilişkin, "AKP iktidarı ve tek adam rejimi ülkemizi bir parti devleti haline getirmiş Olağanüstü Hali sözde kaldırırken 15 ayrı kanunda değişiklik yaparak anayasanın temel hak ve özgürlüklerini askıya alan yasa tasarısını parlamentodan geçirmiştir. OHAL'i olağanlaştıran kalıcı bir OHAL devleti kurmayı hedefleyen iktidarın uygulamaları ortadayken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir" diye konuştu.

Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, ortak açıklamayı okudu:

Ülkemiz geriye gitmiştir. Denge ve denetim mekanizmaları bütünüyle yok edilmiştir. Partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini mutlu edecektir. Olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. Kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoynuda yapılmasını doğru bulmuyoruz. Daha seçim sonuçları analiz edilmeden bir olağanüstü kurultay tartışması yapılması doğru değildir. İhtiyacımız olan kurutlay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir.

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "1 ayda seçim analizini niye yapamadık? Neleri yapmamız gerektiği, neleri değiştirmemiz gerektiği konusunda yol haritamızı belirlememiz gerekir. İl başkanları delegelerin üzerine açıklama yapamazlar. Yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir. Hegamonya açıklamasıdır. Bu kurultayın yapılmama isteği, mevcut hegamonik yapının bozulmaması isteğidir. Bizler değişime daha açık, değişimden korkmayan kişileriz. Bu açıklamanın gerçeği dile getirmekten ziyade, mevcut yönetimin bozulmaması içindir" dedi.