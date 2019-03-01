CHP'ye Şok! 4 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik yürütülen fetullahçı terör örgütü (FETÖ) davasında eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik yürütülen fetullahçı terör örgütü (FETÖ) davasında eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik yürütülen fetullahçı terör örgütü (FETÖ) davasında eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA