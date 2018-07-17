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CHP ve MHP'den Art Arda Bedelli Askerlik Açıklaması

Bedelli askerlikte detaylar bugün belli oldu. Yapılan açıklamada bedelin 15 olarak belirlendiğine yer verildi. Bu açıklamanın ardından MHP ve CHP'den art arda değerlendirmeler geldi.

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CHP ve MHP'den Art Arda Bedelli Askerlik Açıklaması

Bedelli askerlikte detaylar bugün belli oldu. Yapılan açıklamada bedelin 15 olarak belirlendiğine yer verildi. Bu açıklamanın ardından MHP ve CHP'den art arda değerlendirmeler geldi.

17 Temmuz 2018 Salı 15:52
CHP ve MHP'den Art Arda Bedelli Askerlik Açıklaması

Bedellide detaylar bugün açıklandı.

Daha önce 20 bin veya 10 bin olacağı tahmin edilen bedelli askerlikte ücret 15 bin TL olarak belirlendi ve yaş ise 25 olarak açıklandı.  Bu açıklamanın ardından CHP ve MHP'den art arda açıklamalar geldi. CHP Grup Başkanvekili Özkoç, 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlikle ilgili, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'a açıklamalarda bulunan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir. Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz."

Özkoç, açıklamasının devamında, "Biz bu konularla ilgi yazılar ulaşır ulaşmaz, doğru olan buydu diyoruz. Dışarıdan bakınca sadece muhalefet ediliyormuş gibi yansıtılıyor.

Askerlerle ilgili bir gelir elde ediyorsak, bu gelirin mağdur olan asker ailelerine aktarılması gerekir. Türkiye'nin yararına olan her şeyi iletiyoruz" dedi.

İHTİYAÇ VE BİRİKME BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMELİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor.

Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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