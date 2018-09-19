CHP Vatandaşlardan Görüşlerini İletmesini Bekliyor

Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında kurulan bir heyet, 2019’da yapılacak yerel seçimlere dair hazırlık çalışmalarını devam ettiriyor.

Parti Meclisinin (PM), yerel seçimde izlenecek yol haritasına dair geçen hafta gerçekleştirdiği toplantından sonra hız kazanan çalışmalarda, “bütün kesimlerin görüşü alınarak bir strateji belirleme” amaçlanıyor.

Bu çerçevede, “mutlusehirler@gmail.com” isimli bir mail adresi açan Cumhuriyet Halk Partisi, 81 ilden vatandaşların görüş ve önerilerini bekliyor.

Vatandaşlardan gelecek önerileri şehir ve ülke bazında analiz edip, değerlendirecek olan CHP yönetimi, stratejisini de bu temeller üzerine kuracak.

Belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda bir süredir parti örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, kanaat önderlerinden, il ve ilçe derneklerinden görüşlerini alan parti yönetimi, e-posta yoluyla vatandaşların da doğrudan bu sürece katkı sağlamasını hedefliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlere hazırlık aşamasında toplumun her kesiminin görüşünü alarak, ortak akılla hareket etmek istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda, vatandaşların yaşadıkları sorunlar ve duyarlılıklarını öğrenmek için bir e-posta adresi açtıklarını belirten Seyit Torun, yerel yönetimler biriminde mailleri takip için bir heyet oluşturduklarını açıkladı.

Gelen önerilerin toplanarak bir rapor haline getirileceğini, bunu da partinin ilgili organlarında değerlendireceklerini ifade eden CHP'li Seyit Torun, “Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dikkate alarak, partimizin yerel seçim strateji belgesini hazırlamaya çalışıyoruz. Bu ay sonunda bitirmeyi planladığımız belgeyi kamuoyuyla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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