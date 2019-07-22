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CHP Sözcüsü: SETA’nın fişleme kağıdı bir utanç belgesidir
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CHP Sözcüsü: SETA’nın fişleme kağıdı bir utanç belgesidir

Cumhuriyet Halk Partisi  (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak"Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz gün bir radyo programına çıktı; radyoda taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmadı"

CHP Sözcüsü: SETA’nın fişleme kağıdı bir utanç belgesidir

Cumhuriyet Halk Partisi  (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak"Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz gün bir radyo programına çıktı; radyoda taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmadı"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:34
CHP Sözcüsü: SETA’nın fişleme kağıdı bir utanç belgesidir

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” sözlerine tepki gösterdi. "İktidar partisi ne yapacak takip edeceğiz" diyen Öztrak "Ayrıca iktidarın küçük ortağının bu sözler hakkında ne yorum yapacağını büyük bir merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Yavuz Oğhan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdiği program sonrası RS FM'deki programının sonlanmasına da değinen Öztrak "SETA’nın fişleme kağıdı bir utanç belgesidir. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz gün bir radyo programına çıktı. Gazeteciler işinden oldu. Radyoda taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmadı. Saray, eski Başbakan'ın eleştirilerine daha tahammülü yok" dedi.

CHP MYK toplantısının ardından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Düzce’de yaşanan sel felaketi sonrasında Genel Başkanımız hemen Vali’yi arayıp bilgi almıştır. Vekillerimiz bölgeye giderek halkın yanında yer almıştır. Milletvekilimiz Gülizar Biçer Karaca Düzce hakkında rapor hazırladı. Raporu yarın açıklayacağız.

Her iki köyde de gıda su gibi acil ihtiyaçları önemli bir bölümünün karşılanmasında İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerimiz yardımcı oluyorlar. Doğa olaylarının sık yaşandığı riskli coğrafyalarda bu riski afete dönüştürmeyecek yatırım planlaması son derece önemli hususlar arasında.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız incelemeler sonucunda bu doğal afette de temel belirleyici unsuru bölge düzeyinde planlama eksikliği olduğunu gördük. İlçe ve köylerin acil talepleri var. Birincisi bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Yaşayan vatandaşlara psikolojik destek için acil tedbirler alınması gerekiyor. Evleri ve işleri zarar gören vatandaşların vergi kredi ve benzeri borçlarının ertelenmesi lazım. Hasar tespit çalışmaları hızla yapılmalı, oluşan çamur yığınlarının hızla temizlenmesi gerekiyor.

20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış harekatının 45 yıl dönümünde barış ve özgürlük Bayramı kutlandı. Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada milletimizin hakkını hukukunu korumak için attığı en önemli adamlar adımlardan biridir.

SETA’nın fişleme kağıdı bir utanç belgesidir. 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz gün bir radyo programına çıktı. Gazeteciler işinden oldu. Radyoda taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmadı. Saray, eski Başbakan'ın eleştirilerine daha tahammülü yok. RS FM Rusya'nın Sesi Radyosu'nda yaşananlar, Türk ve Rus sarayları arasındaki şahsi dostlukların ulaştığı seviyenin ve basın özgürlüğü konusundaki ortak anlayışlarının en büyük örneklerinden birisi oldu. İktidar kendi içindeki çatlamanın hızlanmasından korkuyor. Korku arttıkça da kendisine muhalefet edenler üzerindeki baskısını artırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için kullandığı ‘'Halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” ifadelere tepki gösteren Öztrak, "Bu zat Uğur Mumcu'ya, Nazım Hikmet'e, Türkan Saylan'a, Bahriye Üçok'a hakaret eden bir kendini bilmezdir. Yetmiyor Ormancılık Günü ile 30 Ağustos'u aynı kefeye koymaya çalışıyor. Ruh hallerini ve zihniyetlerini her geçen gün ortaya koyuyorlar. 30 Ağustos Ulusumuzun Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği mücadeleyi zaferle taçlandırdığı bir tarihtir. 30 Ağustos dünyanın tüm mazlum uluslarına yön gösteren Kurtuluş Savaşı büyük zaferimizin yıl dönümüdür. İktidar partisi ne yapacak takip edeceğiz. Ayrıca iktidarın küçük ortağının bu sözler hakkında ne yorum yapacağını büyük bir merakla bekliyoruz." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 22.07.2019 14:45
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chp sözcüsü seta nın fişleme kağıdı utanç belgesidir
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