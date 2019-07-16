CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: SON 1 YILDA 810 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı Nisan dönemi işgücü istatistiklerine göre Türkiye’de işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye; işsizlik oranı da 3,4 puan artarak yüzde 13’e çıktı. Nisan ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,1 puan artarak yüzde 13,8 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı son 14 aydır artışını sürdürüyor. Mevcut seride daha önce böyle bir şeyle karşılaşılmamıştı.

GERÇEK İŞSİZ SAYISI 8 MİLYON CİVARINDA

Fakat TÜİK’in resmi rakamları, Türkiye’deki işsizliğin boyutlarını göstermekte yetersiz kalıyor. İş bulma ümidini yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenler ile diğer sebeplerle işgücü piyasasından kopanların da hesaba katıldığı “geniş tanımlı” işsiz sayısı, son bir yılda 1 milyon 363 bin kişilik artışla 6,5 milyona ulaştı. Aynı dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı da 3,7 puanlık artışla yüzde 18,7 oldu. 2019 yılı Nisan döneminde eksik, yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik çalışanların da dahil edildiği gerçek işsiz sayısı ise 7,8 milyon kişiyi buldu.

HER DÖRT İŞSİZDEN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Bu yılın Nisan döneminde gençlerde işsizlik oranı 6,3 puanlık artışla yüzde 23,2’ye ulaşırken üniversite mezunu işsiz sayısı 209 bin kişilik artışla 1 milyon 29 bin kişi oldu. 2019 yılının Nisan ayı itibariyle Türkiye’de her dört gençten biri işsiz, her dört işsizden biri üniversite mezunu.

SON 1 YILDA 810 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

Türkiye’de istihdam son 6 aydır geriliyor. Nisan dönemi itibariyle son bir yılda Türkiye’de işini kaybedenlerin sayısı 810 bin kişi oldu. İstihdam kaybının sektörlere dağılımına bakıldığında inşaat sektöründeki sıkıntıların derinleşerek sürdüğü anlaşılıyor. Son bir yılda inşaat sektöründe 544 bin kişi işini kaybetti; son bir yılda işini kaybeden her 100 kişiden 67’si bu sektörden geldi. İnşaat sektöründe istihdam kaybı yıllık rakamlarla 13 aydır, mevsim etkilerinden arındırılmış aylık rakamlarla ise 15 aydır devam ediyor. Yine son bir yılda tarım sektöründe çalışan 329 bin, sanayi sektöründe çalışan 97 bin yurttaşımız işinden oldu. Diğer taraftan kayıt dışı istihdam oranı, 9 ay sonra yeniden yüzde 34’ün üzerine çıktı.

UCUBE YÖNETİM SİSTEMİ MİLLETİN AŞINI İŞİNİ KÜÇÜLTÜYOR

Hukuk üstünlüğünün, kuvvetler ayrılığının, güçlü bir denge ve denetimin olmadığı ucube tek adam saray rejimi hiçbir ekonomik aktöre ufuk sunmuyor, yandaşlar ve mutlu bir azınlık dışında kimseye umut vermiyor. Bu ucube sistem milletin aşını, işini büyütmek bir yana, aksine küçültüyor. Türkiye, bu ucube sisteme geçerken son beş yılını yitirdi. Şimdi de TBMM’ye getirilen 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı tasarısı gelecek beş yılın da kaybedileceğini ortaya koyuyor. Oysa işinden olmuş gençlerimiz, atanamayan öğretmenlerimiz yaşamlarına kıyarken, Türkiye’nin kaybedecek tek bir dakikaya bile artık tahammülü yok.

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