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CHP Siverek Adayı Bucak Gözaltına Alındı!

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP Siverek Adayı Bucak Gözaltına Alındı!

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

31 Mart 2019 Pazar 18:23
CHP Siverek Adayı Bucak Gözaltına Alındı!

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darbetti. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.03.2019 18:59
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