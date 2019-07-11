'CHP parti programını değiştiriyor'

Milli Gazete'de Muhammed Vefa'nın imzasıyla yayımlanan haberde "CHP, parti programında büyük değişime hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara’da başta olmak üzere birçok ilde belediyelerde başarı elde eden CHP, son dönemde muhafazakâr kesime yönelik izlediği politikalarla dikkat çekiyor" iddiası yer aldı.

Söz konusu haber şöyle devam etti:

"Özellikle muhafazakâr adaylarla da seçime giren CHP’nin bu politikası muhafazakâr açılımı olarak değerlendirilmişti. Yerel seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yeni parti programı hazırlıkları başlarken, parti kurmaylarının muhafazakâr ve liberal partilerin programları üzerinde çalıştığı öğrenildi.

ANAP VE DYP PROGRAMLARINA BAKILIYOR

CHP, yeni program için kolları sıvarken, 2008 yılında “Çağdaş Türkiye İçin Değişim Programı” başlığı adı altında program hazırlamıştı. Değişen dengelerle birlikte programın yetersiz olduğu sonucuna varan CHP’nin, yeni parti programı için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve liberal partilerin programlarına baktığı ifade ediliyor. Söz konusu partilerin programlarından esinlenecek olan CHP’nin yeni parti programında liberal ve muhafazakâr maddelerinin ağırlık basacağı kaydediliyor.

CHP’nin altı ok ilkelerinden herhangi bir değişiklik yapmayacağı öğrenilirken, programın temel hedefleri ve öncelikleri konularında büyük değişikliğe gideceği belirtiliyor.

PROGRAMDA BÜYÜKŞEHİR RÖTUŞU

Parti programında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni sistem önerisinin de yer alacağı söyleniyor. CHP parti programında yer alan “Demokrasi ve İnsan Hakları, Ulusal Güvenlik Dış Politika, Ekonomik Düzen ve Sosyal Refah Düzeni” konularının sil baştan yeniden yazılacağı ifade ediliyor. Öte yandan yerel seçimlerde büyükşehirlerde başarı gösteren CHP’nin daha önce parti programında “Büyükşehirlerin gücünün azaltılması ve ilçe belediyelerin yetki alanının artırılmasına” yönelik maddeleri yeni programdan çıkaracağı belirtiliyor. Yeni programda, büyükşehirlerin yetki alanlarının artırılması konusunda maddelerin ekleneceği kaydediliyor."