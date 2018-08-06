Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CHP Önünde Oturma Eylemi Başladı!..

Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler gün geçtikçe kızışıyor. Yeterli imzayı topladığını söyleyen muhalifler imzaları genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim alan genel merkez imzaları inceledikten sonra yeterli imza sayısı yok dedi. Bunun üzerine bazı CHP'liler Genel merkez önünde oturma eylemi başlattı.

banner396

CHP Önünde Oturma Eylemi Başladı!..

Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler gün geçtikçe kızışıyor. Yeterli imzayı topladığını söyleyen muhalifler imzaları genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim alan genel merkez imzaları inceledikten sonra yeterli imza sayısı yok dedi. Bunun üzerine bazı CHP'liler Genel merkez önünde oturma eylemi başlattı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:04
CHP Önünde Oturma Eylemi Başladı!..

Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler gün geçtikçe kızışıyor. Yeterli imzayı topladığını söyleyen muhalifler imzaları genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim alan genel merkez imzaları inceledikten sonra yeterli imza sayısı yok dedi. Bunun üzerine bazı CHP'liler Genel merkez önünde oturma eylemi başlattı.

Bir vatandaş CHP genel merkezi önünde ‘’Açlık grevine başladım’’ diyerek 10 dakika süren oturma eylemi yaptı. ‘’Halk değişim istiyor, 400-500 imza ne fark eder? Sokağa, halkın yanına inin. Biz halkız, size rağmen ayağa kalkacağız. Ya öleceğim, ya kurultayı göreceğim’’ yazılı bildiri dağıtan vatandaş daha sonra eylemine son verdi. Daha sonra CHP'li 3 delege daha CHP genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi başlatan 3 delege Fatma Çokaydın, Celal Ünsal, Veysi Uyanık ile bazı CHP'liler parti Genel Merkezi önünde oturma eylemine başladı. Olağanüstü kurultay talebi ile genel merkezin önünde yaklaşık on kişilik bir grup oturma eylemi başlattı. Grubu temsilen konuşan BİTLİS kurultay delegesi Veysi Uyanık, verilen imzalara sahip çıkmak için eylemi başlattıklarını belirterek şunları ifade etti.

‘'Sayın genel başkanımızın etrafını saran koltuk sevdalıları kurultay kararının verilmemesi için diretiyorlar. Bir kurultay delegesi olarak tüm kanuni haklarımı kullanarak yargıya gideceğim. Velev ki bizim 15 imzamız eksik, İYİ Partiye seçime girmeleri için 15 milletvekili gönderen genel başkanımız üçün beşin hesabını yaparsa takdirini kamuoyuna bırakıyorum”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ChpKurultayOturma Eylemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti'de İstifa Depremi: Kurucu Üyeler İstifa Etti!..
İYİ Parti'de İstifa Depremi: Kurucu Üyeler İstifa Etti!..
Başkan Kendi Kızını Özel Kalem Müdürü Yaptı Oğlu Kantin İhalesini Aldı
Başkan Kendi Kızını Özel Kalem Müdürü Yaptı Oğlu Kantin İhalesini Aldı
Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..
Muharrem İnce'den Kurultay Açıklaması!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim