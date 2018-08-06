CHP Önünde Oturma Eylemi Başladı!..

Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler gün geçtikçe kızışıyor. Yeterli imzayı topladığını söyleyen muhalifler imzaları genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim alan genel merkez imzaları inceledikten sonra yeterli imza sayısı yok dedi. Bunun üzerine bazı CHP'liler Genel merkez önünde oturma eylemi başlattı.

Bir vatandaş CHP genel merkezi önünde ‘’Açlık grevine başladım’’ diyerek 10 dakika süren oturma eylemi yaptı. ‘’Halk değişim istiyor, 400-500 imza ne fark eder? Sokağa, halkın yanına inin. Biz halkız, size rağmen ayağa kalkacağız. Ya öleceğim, ya kurultayı göreceğim’’ yazılı bildiri dağıtan vatandaş daha sonra eylemine son verdi. Daha sonra CHP'li 3 delege daha CHP genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi başlatan 3 delege Fatma Çokaydın, Celal Ünsal, Veysi Uyanık ile bazı CHP'liler parti Genel Merkezi önünde oturma eylemine başladı. Olağanüstü kurultay talebi ile genel merkezin önünde yaklaşık on kişilik bir grup oturma eylemi başlattı. Grubu temsilen konuşan BİTLİS kurultay delegesi Veysi Uyanık, verilen imzalara sahip çıkmak için eylemi başlattıklarını belirterek şunları ifade etti.

‘'Sayın genel başkanımızın etrafını saran koltuk sevdalıları kurultay kararının verilmemesi için diretiyorlar. Bir kurultay delegesi olarak tüm kanuni haklarımı kullanarak yargıya gideceğim. Velev ki bizim 15 imzamız eksik, İYİ Partiye seçime girmeleri için 15 milletvekili gönderen genel başkanımız üçün beşin hesabını yaparsa takdirini kamuoyuna bırakıyorum”

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