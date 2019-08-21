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CHP'nin yeni genel başkanı Kaftancıoğlu mu olacak ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun isminin kurultayda genel başkan adayları arasında geçtiği iddialarına ilişkin, "Onu Sayın Kaftancıoğlu'na sormak lazım" dedi.

CHP'nin yeni genel başkanı Kaftancıoğlu mu olacak ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun isminin kurultayda genel başkan adayları arasında geçtiği iddialarına ilişkin, "Onu Sayın Kaftancıoğlu'na sormak lazım" dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:36
CHP'nin yeni genel başkanı Kaftancıoğlu mu olacak ?

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının, haklarındaki "terör soruşturmaları" nedeniyle görevlerinden alınması ile ilgili olarak, seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiği kanaatinde olduklarını söyledi.

DHA'dan Kaan Ulu'nun aktardığına göre, görevden alınan 3 belediye başkanının seçim kurullarına giderek başvuruda bulunup, aday olduklarını kaydeden Salıcı, şöyle dedi:

"Seçim yapıldıktan sonra yüzde 50'nin üstünde oy alıp seçildiler. Sonra siz bu belediye başkanlarını görevden alırsanız bunu vatandaşa anlatamazsınız. Sayın Davutoğlu görevden azledildiğinde biz bunu eleştirdik, 'bu doğru bir yöntem değildir' dedik. 'Metal yorgunluk' gerekçesiyle birçok belediye başkanlarını AK Parti görevden aldığında, 'halkın iradesine ipotek koyuyorsunuz, seçilmiş belediye başkanını kendi parti içi meselelerinizden dolayı görevden alıyorsunuz' diyerek eleştirdik. Bütün siyasi hayatı, 'milletin iradesi' sözcüklerini ısrarla tekrarlamakla geçen AK Parti'nin bugün yaptığı yanlış. Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun ötesinde yapılan her hareketin de Türkiye'yi felakete götüren işler olacağı kanaatindeyiz."

"KURULTAY TAKVİMİ EYLÜL AYININ SONUNDA AÇIKLANIR"

2020'nin Şubat ayında yapılması planlanan olağanüstü kurultay takviminin Eylül sonu gibi açıklanacağını söyleyen Salıcı, "Dolayısıyla CHP Kurultayı zamanında olur. Şubat'ta olmaz Mart ayında olur. Önemli olan takvimin açıklanması ve ilçe ve il örgütlerinde seçimlerin başlaması. Türkiye'de seçim yoluyla kendi parti görevlilerini göreve getiren tek parti CHP. Bizde bir aday olur, birkaç aday olur arkadaşlarımız partiyi daha iyi hale getirmek için bir yarış içine girerler. Biz bu yarışın dostça, parti çıkarları çerçevesinde ve önümüzdeki süreçte farklı partiler arasındaki işbirliği sürecini güçlendirecek bir şekilde götürmeye çalışacağız" dedi.

Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun isminin kurultayda genel başkan adayları arasında geçtiği iddialarına ilişkin, "Onu Sayın Kaftancıoğlu'na sormak lazım. Ama sayın genel başkanımızın 31 Mart sürecini, 23 Haziran sürecini ve bundan sonraki iktidara yürüme sürecini layıkıyla götürdüğünü ifade etmek lazım" şeklinde konuştu.

 "NE OLDU BEKA MESELESİNE?"

Salıcı, şu anda erken seçim taleplerinin olmadığını vurgulayarak, Türkiye'de yapay gündemlerin yaratıldığını, işsizlik konusunun konuşulmadığını savundu. Salıcı, "Ne oldu 'beka' meselesine? 31 Mart'tan önce her yerde bağırıyorlardı, 'muhalefet partilerine oy vermeyin, onlara oy verirseniz uçurumun ucundan düşer bu ülke' diyorlardı. 11 büyükşehiri kazandık, 25 yıldır kazanamadığımız Ankara, İstanbul ve Adana'da var. Ne oldu uçurumun ucundan mı düştük? Bir sıkıntı mı oldu? Bıraksınlar bu işleri ekonomiyle ilgili problemleri çözsünler" dedi. 

"İYİ PARTİ, CHP'DEN FARKLI BİR PARTİ"

Salıcı, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanması sonrası CHP'den gelen açıklamalara İYİ Parti içinden tepki geldiği iddialarına ilişkin, "İYİ Parti ile ilgili yorum yapmak doğru olmaz. İYİ Parti başka bir siyasi parti ve kendi iç mekanizmaları var. İYİ Parti kendi kararlarını kendi veren bir siyasi parti, CHP'den farklı bir parti. Parlamentoda grubu var, bir genel başkanı var, kendi siyasi çizgisi var. Dolayısıyla biz onların almış oldukları kararlara diğer siyasi partilerin kararlarında olduğu gibi saygı duymak durumundayız. Ama ben İYİ Partili yetkililer bir açıklama yapmadan konuşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim"şeklinde konuştu.

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chp nin yeni genel başkanı kaftancıoğlu mu olacak
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