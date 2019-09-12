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CHP'nin Suriye anketi: Halkın yüzde 84'ü Suriye politikasının değişmesini istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan ankete göre, tüm parti tabanları hükümetin Suriye politikasını değiştirmesi yönünde, ortalama yüzde 84 oranında ortak görüş bildirdi.

CHP'nin Suriye anketi: Halkın yüzde 84'ü Suriye politikasının değişmesini istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan ankete göre, tüm parti tabanları hükümetin Suriye politikasını değiştirmesi yönünde, ortalama yüzde 84 oranında ortak görüş bildirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 08:28
CHP'nin Suriye anketi: Halkın yüzde 84'ü Suriye politikasının değişmesini istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından gerçekleştirilen ankete göre, bütün parti tabanlarında Suriyeli sığınmacılara yönelik ortalama yüzde 77 oranında olumsuz algı öne çıkarken, tüm parti tabanları Suriyeli sığınmacıları ortalama yüzde 73 oranında bir güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’nin elindeki ankete hükümetin Suriye politikasına ilişkin vatandaşın tepkisi yansıdı. Ankette bulunan "Türkiye’nin Suriye politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" yönündeki soruya katılımcıların yüzde 26.7’si "Başarılı", yüzde 68’i ise "Başarısız" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 5.4’ü ise bu soruya ilişkin fikri olmadığını belirtti.

Parti tabanlarına göre incelendiğinde AK Parti'ye oy verdiğini ifade edenlerin yüzde 51.1’i Türkiye’nin Suriye politikasını başarılı bulurken, yüzde 40.5’i başarısız bulduğunu kaydetti. MHP’ye oy verenlerin de yüzde 18.7’si Suriye politikasının başarılı olduğunu düşünürken, yüzde 76’sı başarısız olduğunu ifade etti. CHP seçmeninin yüzde 88.5’i, İyi Parti seçmeninin yüzde 89’u, HDP seçmeninin de yüzde 93.9’u Suriye politikasının başarısız olduğu görüşünü bildirdi. Anket kapsamında katılımcılara açık uçlu olarak "Şu ana kadar Suriye’deki krizden en çok hangi ülke zarar gördü?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 85’i en çok zarar gören ülkenin Türkiye olduğunu bildirirken, yüzde 5.3’ü Suriye yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 83.6’sı hükümetin Suriye politikasını değiştirmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Anket çalışmasında son 3 yıl içerisinde Suriye politikasının revize edilmesi yönündeki görüşün toplum genelinde 18 puan arttığı vurgulandı. Ankette 24 Haziran 2018 tarihinde AK Parti'ye oy verdiğini ifade edenlerin yüzde 73.6’sı, CHP’ye oy verenlerin yüzde 93.4’ü, MHP’ye oy verenlerin yüzde 95.6’sı, HDP’ye oy verenlerin yüzde 90.6’sı, İyi Parti’ye oy verenlerin yüzde 83’ü, SP’ye oy verenlerin de yüzde 57.1’i hükümetin Suriye politikasını değiştirmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Katılımcıların yüzde 75.2’si sığınmacılara yönelik politikayı onaylamadığını belirtti. Onaylayanların oranı yüzde 16’da kalırken, parti tabanlarına göre dağılıma bakıldığında AK Parti seçmeninin yüzde 55.5’i, CHP seçmeninin yüzde 93.1’i, MHP seçmeninin yüzde 84.2’si, HDP seçmeninin yüzde 82.2’si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 86.9’u, SP seçmeninin yüzde 95’i sığınmacı politikasını onaylamadığını bildirdi.

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