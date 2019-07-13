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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Biyoloji Öğretmenlerinin sesi oldu
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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Biyoloji Öğretmenlerinin sesi oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu ‘Biyoloji öğretmeni istihdamının artırılması ve biyoloji ders saatlerinin azaltıldığı iddialarına ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Selçuk’tan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Biyoloji Öğretmenlerinin sesi oldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu ‘Biyoloji öğretmeni istihdamının artırılması ve biyoloji ders saatlerinin azaltıldığı iddialarına ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Selçuk’tan yanıt geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Biyoloji Öğretmenlerinin sesi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İstihdam sorunundan kaynaklı olarak Milli Eğitim Bakanlığında ücretli öğretmen olarak çalışan Biyologlar; Biyoloji ders sayısı azaldığı için ücretli Öğretmenlik bile yapamaz hale gelmiştir. Özel Eğitim Kurumlarında çalışan Biyoloji öğretmenleri, de ders sayısı az olduğu için oldukça düşük ücretlerle istihdam edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili düzenleme yapması düşünülmekte midir?” şeklindeki soruları yöneltti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine cevap veren  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin incelendiğinde de görüleceği üzere 2010-2018 yılları arasındaki süreç içerisinde Biyoloji ders saatlerinde toplamda bir azalma söz konusu değildir. Ayrıca Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi de zorunlu dersler arasında olup Talim ve Terbiye Kurulunun 9 sayılı Kararı gereği çoğunlukla Biyoloji öğretmenleri tarafından okutulmaktadır” yanıtını verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanın cevabında ifade ettiği gibi toplamda ders saatlerinde azalma olmadığını söylemesine rağmen uygulamada bir değişikliğin varlığını dolaylı olarak ifade ettiğine dikkat çekti. Gürer, “Eğitimin kalitesi, içeriği ve uygulama da karşılaşılan sorunların giderilmesi, eğitimin  daha doğru verilmesinin de yolunu açacaktır ”dedi.

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