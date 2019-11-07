CHP Milletvekili Kadıgil: 'Cazibeli kafirler pazarları' araştırılsın

IŞİD'i 'ortaçağ özlemiyle yanıp tutuşan bir grup ahlaksız katil sürüsü' olarak tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Sera Kadıgil, "Siz isterseniz DAEŞ deyin isterseniz IŞİD deyin, ben 'Ortaçağ özlemiyle yanıp tutuşan bir grup ahlaksız katil sürüsü' demeyi tercih ediyorum. Bu insanların işgal ettikleri bölgede, zulmettikleri halkların başına gelenler hepimizin malumu, bu konuda bir ayrım yapma gereği de duymuyorum. En iyi ihtimalle 6 yaşından 70 yaşına kadar, 5.000 ila 7.000 arasında kız çocuğunun ve kadının IŞİD tarafından alıkonduğunu biliyoruz ve en iyi ihtimalle diyoruz buna. IŞİD tarafından bugüne kadar Ezidiler, Türkmenler, Süryaniler, Araplar, binlerce kadın ve çocuk, 'cazibeli kafirler' pazarlarında satıldı" dedi.

CHP'li Vekil "Bu kadınların, çocukların kaçı Türkiye'de, kaçı şu anda biz burada bu görüşmeleri yaparken tecavüze uğruyor, kaçı öldürülüyor, kaçı kendini öldürmenin yollarını arıyor, biz bunu bilmiyoruz. Bunları araştırmak, bunun peşine düşmek, yabancı basın mensuplarının işi değil, bizim işimiz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak "IŞİD bir terör örgütüdür" diyorsak ve bununla mücadele ettiğimizi söylüyorsak kendimizi inandırıcı kılmak için bu olan biteni araştırmak ve IŞİD'lilere hak ettikleri cezayı vermek zorundayız diyorum" ifadelerini kullandı.

'Savaş ganimeti olarak kabul edilen kadınlar defalarca tecavüze uğruyor'

Konuşmasında IŞİD’in elinden kurtarılan kadınların ve tanıkların ifadelerine yer veren Kadıgil, satışlar için derin internet (deep web) pazarlarının kurulduğu, Facebook ilanlarının bulunduğu ve broşürler basıldığını belirtti. Kadıgil, 'Savaş ganimeti' olarak görülen kadın ve kız çocuklarının defalarca toplu tecavüze uğradıklarını, tekrar tekrar satışa çıkarıldıklarını ifade ederek fiyatların fiziksel özelliklere göre 50 ila 8 bin dolar altında değiştiğini söyledi.

Kadıgil şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar ve çocuklar fiyat etiketiyle satışa çıkarılıyorlar. Sadece derin internette değil, hepimizin her gün kullandığı Facebook'ta bile şöyle bir ilana rastlanmış durumda: 'Köle almayı düşünen tüm kardeşlere duyurulur, bu köle 8 bin dolar. IŞİD bir köle broşürü bastırdığı iddia ediliyor mesela, kölelere nasıl davranılacağını anlatıyor militanlarına."

'Milyonlarca dolarlık para transferi makbuzları yeterli delil sayılmadı'

Kadıgil, 2016 yılında Gaziantep'te IŞİD'in Ezidi kadınlar için kullandığı 'satış ofisine' yapılan baskın sonrasında yaşananların bir hukuk skandalı olduğunu hatırlattığı konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

"Baskında 370 bin dolar, çok sayıda yabancı pasaportun yanı sıra Türkiye-Suriye arasında milyonlarca dolarlık para transferlerinin yapıldığına dair 1768 sayfalık Arapça makbuz bulundu. Ve Ezidi kadınları para karşısında sattıkları iddia edilen 6 Suriyeli hakkında dava açıldı. Buraya kadar her şey bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi ilerlerken 16 gün içinde 'Yeterli delil bulunamadı' denilerek dosya kapatıldı ve 6 sanık beraat etti. 23 Aralık’ta iddianamesi hazırlanan, ilk celsesi 31 Aralık’ta görülen dava, ikinci son celsede; 15 Ocak’ta kapatıldı! Ne çok sayıda pasaport, binlerce dolar, ne de 1768 sayfa para transferinin belgesi olan Arapça makbuz yeterli delil olarak değerlendirilmedi."

'Bu iddiaları araştırmak yabancı basın mensuplarının değil bizim işimiz'

CHP’li Vekil sözlerini, IŞİD ile mücadele ettiğini söyleyen Türkiye’nin bu topraklarda terör zulmüne maruz kalan kadın ve çocuklar için inisiyatif alması gerektiğini belirterek tamamladı. Kadıgil, "Bu kadınların, çocukların kaçı Türkiye'de, kaçı şu anda biz burada bu görüşmeleri yaparken tecavüze uğruyor, kaçı öldürülüyor, kaçı kendini öldürmenin yollarını arıyor, biz bunu bilmiyoruz. Bunları araştırmak, bunun peşine düşmek, yabancı basın mensuplarının işi değil, bizim işimiz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 'IŞİD bir terör örgütüdür' diyorsak ve bununla mücadele ettiğimizi söylüyorsak kendimizi inandırıcı kılmak için bu olan biteni araştırmak ve IŞİD'lilere hak ettikleri cezayı vermek zorundayız diyorum" ifadelerini kullandı.

'Fail hangi terör örgütü olursa olsun kadınların yanındayız'

Kadıgil, önergenin görüşülmesi sırasında AKP ve HDP arasında PKK’nın elinde bulunan esirlere yönelik tartışmada eğer bu konuda bir önerge getirilirse ona da destek verecekleri söyleyerek "Hangi kadın arkadaşın başına, hangi terör örgütünden ne gelirse gelsin yanında ve arkasında olacağımızı bilmesini istiyorum" dedi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen araştırma önergesi reddedildi.

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