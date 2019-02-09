CHP Milletvekili Gürer: “Cumhurbaşkanının Taşeron kalanlardan haberi yok mu?”

Gürer, AKP Genel Başkanının KİT çalışanlarına verilen sözlere rağmen kadro verilmediği halde kadro verdik demesinin anlaşılır olmadığını ifade ederek: “Taşeron çalışan sorunu ile ilgili Cumhurbaşkanına ya yeterli bilgi verilmiyor ya da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyetinde yaşamıyor. Seçim öncesinde verilen sözler seçim sonrasından unutuluyor. Bunun somut göstergesini taşeron olarak çalışan işçilere yapılan uygulamada görüyoruz” dedi.

BELEDİYE İŞÇİSİ KADRO ALAMADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Taşeron çalışanlarla ilgili KHK ile bir düzenleme yapıldığını ve bu düzenlemenin bütün eksikliklerinin, nasıl ucube bir uygulama olduğunun Mecliste görüşüldüğü takdirde ortaya çıkacağını belirterek: “Örneğin belediye taşeron işçisi kadro beklerken şirket kadrosuna aktarıldı. “Bir milyon kişiye kadro verdik” diyorlar. Bunun 450 bini Belediye çalışanı ama belediye kadrosuna işçiler alınmadı. Belediye, şirketler oluşturdu ve çalışanlar şirket bünyesine alındı. Taşeron çalışanı olmak yerine benzer durumla belediye şirketine geçtiler. Neden belediye kadrosuna doğrudan alınmadılar? Ayrıca 2019 yılında kamu TİS kapsamı dışında kaldılar. Eşit işe eşit ücret ve kadro sağlanmadı.” Dedi.

Gürer, Belediye şirket çalışanları dışında, Belediyelerde Toplum Yararına Projelerde ve geçici 5 ay 29 gün çalışanlar olduğunu belirterek: “Emek sömürüsü devam ediyor. Seçimden önce işe alınıp seçimden sonra işten çıkarılan geçici işçilik için başvuranların içinde üniversite mezunları, öğretmenler var. Belediye şirketi de taşeron çalışmadır. İşçilerin belediye kadrolarına alınması sağlanmalıdır” dedi.



KAMUDA TAŞERON ÇALIŞANA KADRO

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, KİT çalışanlarına da kadro verilmediğini söyleyerek: “Karayolları çalışanlarına, mahkeme ile kazandığı kadro hakları iş tanımı değiştirilip “Anahtar teslimi uygulaması” diye bir şey türetilip burada kadro bekleyenlerin haklarını da gasp ettiler. TCDD, PTT çalışanları Taşeronda kaldı. Yap-işlet çalışanları taşeronda kaldı. Tarım ve Orman, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ,Tarım Bakanlığı başta olmak üzere yüzlerce kamu çalışanı hala taşeron çalışanıdır. Hizmet Alım İhale şartına takılanlar kadrosuz kaldı. Hastane Bilgi İşlemciler en önemli birimde çalışıyorlar ama kadroları yok. Görüntülü merkez çalışanları, sosyal tesis çalışanları kadro alamadı. Kamuda kiralık araç şoförleri, güvenlik şirket çalışanlarının kadro beklentileri halen karşılanmamıştır. Kamuda geçici ve mevsimlik tanımı ile çalışmada sona erdirilmelidir” dedi

İŞÇİLERİN HAKKI VERİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı kadro verdik derken onu izleyen binlerce taşeron çalışan haklı olarak “biz niye o kadroyu alamadık” diye soruyor. Rakamları yuvarlayıp şunu bunu yaptık demekle olmuyor bu işler. Esasında seçim öncesi AKP, geniş kitlelerin taleplerine yönelik sözler verip, seçim sonrası unutuyor ama bu kez taşeron çalışanlar işin peşini bırakmıyor. Kadro sözü yerine getirilsin istiyorlar” dedi.

“İŞÇİ İŞSİZLİK MAAŞI ALAMIYORSA NEDEN İŞSİZLİK FONUNA KESİNTİ YAPILIYOR?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 12 ay çalıştırılmayan işçilerin maaşlarından işsizlik fonuna para kesildiğini ancak işsizlik fonundan işsiz kalınca bu işçilerin yararlandırılmadığını söyledi. Gürer: “Bu insanlar güvencesiz, esnek, kıdem tazminatsız, ihbarsız, kadrosuz çalışıyorlar. Taşeron olarak çalışanlar ve mevsimlik ve geçici işçiler için kanun tekliflerimizi TBMM’ne verdik. Meclis gündemine gelmeli ve KHK ile yapılan düzenleme kanun teklifi olarak ele alınıp sorun aşılmalıdır” dedi.

“CHP İKTİDARINDA TAŞERON OLMAYACAK”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Kamuda çalışan kiralık araç şoförlerine, hastane bilgi işlem çalışanlarına, PTT çalışanlarına, karayolları çalışanlarına, TCDD çalışanlarına, KİT çalışanlarına bir an önce kadro verilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kamuda kesinlikle taşeron çalıştırma sistemi olmayacak” dedi.

“BİR TARAF YOKSULLAŞIYOR DİGER TARAF ZENGİNLEŞİYOR”



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Asgari ücret alan bir işçinin geçinmesi gerçekten mucize. Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, gıda eğitim, giyecek, yiyecek almış başını gidiyor. Zamlar her kesimi etkiliyor ama düşük ücretli kesimi resmen sarsıyor” dedi.

Gürer: “Karayollarında asıl işin parçası olan yol bakım ve onarım hizmetlerinde çalışanlardan, karla mücadele hizmetlerinde çalışanlardan, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçilerden, müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü asıl işleri yapan işçilerden ve yaşadıkları mağduriyetten AKP Genel Başkanının haberi yok mu” dedi.

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan işçilerinde kapsam dışı kaldığını ifade eden Gürer: “KİT ve BİT çalışanları, Kamuda Taşeron olarak çalışanlar, mevsimlik ve geçici işçilere de kadro verilmesi gerekir. Kadro alan işçiler de “2019 Kamu Toplu İş Sözleşmesi”nden yararlanmalıdır” dedi.

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