CHP Mevsimlik İşçileri İçin Atağa Geçti

5 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı’nda mevsimlik işçilerin çalışma sürelerine dair bir düzenleme yapacaklarını ve bu sürenin de 9 ay 29 günekadar çıkabileceğini söylemiş olsa da şu anda mevsimlik işçiler, yılda en fazla 5 ay 29 günçalışabiliyorlar diyen CHP’li Tığlı, “ Bu açıklamadan sonra sendikaların işçi temsilcileri ve örgütleri adına ardı ardına başta Cumhurbaşkanı, AKP’nin yetkileri ve Bakanlara yaptıkları teşekkür açıklamaların ne kadar yersiz olduğunu bugün görmekteyiz” dedi.

CHP’li Tığlı, “kamuoyunda yaratılan algının aksine yangına müdahale eden orman işçileri de dâhil olmak üzere mevsimlik işçilere 9 ay 29 gün çalışma hakkının verilmediği görülüyor. Orman Genel Müdürlüğü’nde döner sermaye üzerinden devletin verdiği maaşı alan işçilerin çalışma süreleri 41 gün uzatılmış gibi görünse de ödenek yetersizliği nedeniyle sözleşmelerinin sona erdirildiği de biliniyor” dedi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelttiği sorular şu şekilde:

Ülkemizde hangi kurum ve kuruluşlar mevsimlik işçi statüsüne göre işçi çalıştırmaktadır? Bu kuruluşlarda çalışan kaç mevsimlik işçi vardır?

Mevsimlik işçilerin 5 ay 29 günden fazla süreli istihdamı kapsamında Bakanlığınıza bu güne kadar hangi kurum ya da kuruluştan kaç işçi talebinde bulunulmuştur? Bu kapsamda hangi kurum ve kuruluş ve kaç mevsimlik işçi için Bakanlığınız tarafından onay verilmiştir?

696 sayılı KHK ile çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne çıkarılabileceği ifade edilen mevsimlik işçilerin bu sürelerde istihdam olanağı bulunmamakta mıdır? Bunun sebebi nedir?

İktidara yakın basın yayın kuruluşları, sendikalar tarafından büyük müjde diye sunulan Cumhurbaşkanının açıklamaları bir seçim yatırımı olarak mı değerlendirilmelidir? Seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe yetersizliği diyerek mevsimlik işçilerin iş akitlerini 5 ay 29 gün ile sınırlandırılması yaratılan beklentinin seçim malzemesi olarak tüketildiğinin bir göstergesi değil midir?

Mevsimlik işçi ve ailelerinde yarattığı beklenti ve hayal kırıklığı düşünülmeden bu açıklamaların yapılması sorunu büyütmek ve ağırlaştırmak dışında ne amaca hizmet etmektedir?

Orman Genel Müdürlüğü Bakanlığınızdan geçici mevsimlik işçilerin daha uzun süreli istihdamına yönelik bir talepte bulunmuş mudur? Bulunduysa hangi kapsamda ve hangi gerekçelerle talepte bulunmuştur? Hangi gerekçeyle talebe vize verilmemiştir?

Orman Genel Müdürlüğü Personel İşleri Dairesi Başkanlığı’nın vize talebi olmasına rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenek yetersizliği gerekçesiyle iş akitlerinin sonlandırılması sonucunda yaklaşık 9 bin mevsimlik işçinin istihdam edildiği Orman Genel Müdürlüğü teşkilatında, çalışanların işsiz kalması ile birlikte yaz mevsiminde Orman yangınlarıyla müdahalede yetersiz kalınmayacak mıdır?

5 ay 29 gün çalışıp, 6 ay çalışamayan özel sektörde bu sebeple iş bulamayan geçici mevsimlik işçilerin çalışamadıkları diğer aylar için yaşamlarını idame ettirmek, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sayın Cumhurbaşkanının bir buçuk yıl önceki açıklaması dolayısıyla oluşan beklentilerine cevap verilmeyecek midir? 13 yıldır kadro bekleyen 9 bini Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan 25 bin dolayında mevsimlik işçinin mağduriyeti giderilecek midir?

Ödenek yetersizliği gerekçesiyle çalışma sürelerinin uzatılmasına vize vermeyen Hazine ve Maliye Bakanlığı bu sebeple oluşan personel yetersizliği sebebiyle yangın söndürme işi hizmet ve personel alımı için ihaleye çıkılmasını nasıl değerlendirmektedir? Mevsimlik işçiler arasında ayrım yapmadan tümüne tam yıl çalışma hakkı verilmesi talebini karşılamayı düşünüyor musunuz?

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