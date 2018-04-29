CHP Lideri 'Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mısınız?' Sorusunu Yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? sorusuna cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili basın mensuplarının sorusuna, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" cevabını verdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MISINIZ?

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Kemla Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

"Genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söylemiştim. Yine aynı noktadayım. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklayan bir kavramdır. Bir genel başkanın 80 milyonu kavraması çok zordur. Şahsi düşüncem cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır. Devletin sigortasıdır. Siyasal partiler arasında görüş farklılıkları olabilir. Tartışmalar olabilir. Cumhurbaşkanlığı makamında sorunlara çözüm üretilir. Ama cumhurbaşkanı tarafsız değilse soruna ne kadar tarafsız yaklaşılabilecek? Sadece bugünü değil geleceği düşünüyoruz"

Konuşmasında bedelli askerlik konusuna da değinen CHP lideri, şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı:

"Sayın Binali Yıldırım, soru üzerine bedelli askerlikle ilgili 'olumsuz bakmıyoruz' gibi bir cümle kullandı. Başbakan bu, sıradan bir insan değil, kabinenin başında. Ama aynı mensubu olduğu partinin sözcüsü kalktı, 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Siz böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz."

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