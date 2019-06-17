CHP'li Vekilden Tarım Bakanlığı Atamalarına İsyan : Bunun Adı Vicdansızlıktır, El İnsaf!

Konu ile ilgili Tarım Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına önerge verdiğini belirten Başevirgen, hala tatmin edici bir cevap alamadığını ifade etti.

“Atamalar Yılan Hikayesine Döndü!”

Ziraat, gıda, orman ve su ürünleri mühendisleri ile bunların teknisyen ve tekniker kadrolarına yapılacak atamaların hala gerçekleşmemiş olmasını yılan hikayesine benzeten Başevirgen, “Diğer kamu kurumları defalarca personel alımına çıkasına rağmen Tarım Bakanlığı bu konuda bir arpa boyu yol alabilmiş değil. Israrla üzerinde durduğumuz, her fırsatta konuyu gündeme taşıdığımız halde Tarım Bakanlığı atamaları hala yapılmıyor, verilen sözler tutulmuyor. Sektörel bazda ihtiyaç duyulan binlerce yetişmiş eleman mağdur edilmeye devam ediyor. Eski bakan Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde verilen 10 bin 550 atama sözü tutulmazken, Fakıbaba’nın ardından göreve gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de verdiği sözü tutmuş değil. Sayın Bakan, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan 10 bin 551 kişilik atama talebinde bulunulduğunu belirtse de kadro açılmadı. İkinci çeyrekte ‘bir miktar’ atama yapılacağı söyledi; ancak ikinci çeyrek dönemi bitmek üzere ve henüz bir haber yok. Binlerce insan mağdur, işsiz. Bunun adı vicdansızlıktır, el insaf !”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Atamalara Bakışı : “Ben Bilmem Babam Bilir”

En son, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu atamalarla ilgili soru önergesi verdiğini söyleyen Bekir Başevirgen, kendisine verilen cevapta sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerin, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı uhdesinde olduğunun ifade edildiğini söyledi. Başevirgen istihdam politikalarının Ak Parti hükümetinin sorumluluğunda olduğunu ve Cumhurbaşkanının insiyatifine ve vicdanına bırakılan bir istihdam politikasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Binlerce Mağdurun Sorumluluğu Omuzlarımızda”

Seçim dönemlerinde Tarım Bakanlığı personel alımlarının bir seçim vaadine dönüştüğünü ve her seferinde sükut-u hayale uğratılan bu vaatlerin artık inandırıcılığını kaybettiğini söyleyen Bekir Başevirgen, “ Yerlerde sürünen tarım politikamızı ayağa kaldırmak için işinin ehli bu insanlara ihtiyacımız var. Liyakat esasına uygun olarak yapılmasını talep ettiğimiz bu atamalar yapılıncaya kadar konunun üstünün örtülmesine ve branşlarında uzmanlaşmış olan bu kişilerin mağdur edilmesine izin vermeyecek, konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bütün bu mağdurların sorumluluğu bizim omuzlarımızda ” dedi.

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