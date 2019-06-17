Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
gök gürültülü hafif yağmurlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
91834
ALTIN
253.046
DOLAR
5.8674
STERLIN
7.3849
EURO
6.5935
Araç Kiralayanlara 'Belge' Uyarısı!
İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
Uzman çavuş ve eşi ölü bulundu !
Üniversite sınavına giremeyen öğrenciye anne azarı: Allah cezanı vermesin!
Canlı Bomba Yeleği ve Patlayıcı Ele Geçirildi !

CHP'li Vekilden Tarım Bakanlığı Atamalarına İsyan : Bunun Adı Vicdansızlıktır, El İnsaf!

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Eşref Fakıbaba döneminde 10 bin 551 kişilik atama sözü verilmiş olmasına rağmen yaklaşık 2 yıldır personel alımına çıkmayan Tarım Bakanlığı atamalarını sormaya ve gündemde tutmaya devam ediyor.

CHP'li Vekilden Tarım Bakanlığı Atamalarına İsyan : Bunun Adı Vicdansızlıktır, El İnsaf!

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Eşref Fakıbaba döneminde 10 bin 551 kişilik atama sözü verilmiş olmasına rağmen yaklaşık 2 yıldır personel alımına çıkmayan Tarım Bakanlığı atamalarını sormaya ve gündemde tutmaya devam ediyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:54
CHP'li Vekilden Tarım Bakanlığı Atamalarına İsyan : Bunun Adı Vicdansızlıktır, El İnsaf!

Konu ile ilgili Tarım Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına önerge verdiğini belirten Başevirgen, hala tatmin edici bir cevap alamadığını ifade etti.

“Atamalar Yılan Hikayesine Döndü!”

Ziraat, gıda, orman ve su ürünleri mühendisleri ile bunların teknisyen ve tekniker kadrolarına yapılacak atamaların hala gerçekleşmemiş olmasını yılan hikayesine benzeten Başevirgen, “Diğer kamu kurumları defalarca personel alımına çıkasına rağmen Tarım Bakanlığı bu konuda bir arpa boyu yol alabilmiş değil. Israrla üzerinde durduğumuz, her fırsatta konuyu gündeme taşıdığımız halde Tarım Bakanlığı atamaları hala yapılmıyor, verilen sözler tutulmuyor. Sektörel bazda ihtiyaç duyulan binlerce yetişmiş eleman mağdur edilmeye devam ediyor. Eski bakan Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde verilen 10 bin 550 atama sözü tutulmazken, Fakıbaba’nın ardından göreve gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de verdiği sözü tutmuş değil. Sayın Bakan, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan 10 bin 551 kişilik atama talebinde bulunulduğunu belirtse de kadro açılmadı. İkinci çeyrekte ‘bir miktar’ atama yapılacağı söyledi; ancak ikinci çeyrek dönemi bitmek üzere ve henüz bir haber yok. Binlerce insan mağdur, işsiz. Bunun adı vicdansızlıktır, el insaf !”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Atamalara Bakışı : “Ben Bilmem Babam Bilir”

En son, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu atamalarla ilgili soru önergesi verdiğini söyleyen Bekir Başevirgen, kendisine verilen cevapta sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerin, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı uhdesinde olduğunun ifade edildiğini söyledi. Başevirgen istihdam politikalarının Ak Parti hükümetinin sorumluluğunda olduğunu ve Cumhurbaşkanının insiyatifine ve vicdanına bırakılan bir istihdam politikasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Binlerce Mağdurun Sorumluluğu Omuzlarımızda”

Seçim dönemlerinde Tarım Bakanlığı personel alımlarının bir seçim vaadine dönüştüğünü  ve her seferinde sükut-u hayale uğratılan bu vaatlerin artık inandırıcılığını kaybettiğini söyleyen Bekir Başevirgen, “ Yerlerde sürünen tarım politikamızı ayağa kaldırmak için işinin ehli  bu insanlara ihtiyacımız var. Liyakat esasına uygun olarak yapılmasını talep ettiğimiz bu atamalar yapılıncaya kadar konunun üstünün örtülmesine ve branşlarında uzmanlaşmış olan bu kişilerin mağdur edilmesine izin vermeyecek, konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bütün bu mağdurların sorumluluğu bizim omuzlarımızda ” dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
chp li vekilden tarım bakanlığı atamalarına isyan bunun adı vicdansızlıktır el insaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım: Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu
Binali Yıldırım: Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu
İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
İmamoğlu - Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu
CHP’li Vekil Kani Beko, kartları iptal edilen güvenlik işçilerini sordu
CHP’li Vekil Kani Beko, kartları iptal edilen güvenlik işçilerini sordu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim