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CHP'li Ulaş Karasu: Meclis, EYT gündemiyle açılsın

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Genel Kurul çalışmalarına 1 Ekim’de başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar gündemiyle açılmasını gerektiğini kaydetti.

CHP'li Ulaş Karasu: Meclis, EYT gündemiyle açılsın

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Genel Kurul çalışmalarına 1 Ekim’de başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar gündemiyle açılmasını gerektiğini kaydetti.

26 Eylül 2019 Perşembe 19:33
CHP'li Ulaş Karasu: Meclis, EYT gündemiyle açılsın

EYT’lilerin uzun zamandır haklı mücadelesine devam ettiğini belirten Karasu, ‘’Son dönemin en demokratik hak arama mücadelesi olan EYT’liler artık haklarına kavuşmalıdır’’ dedi.

Toplumun tüm kesimlerinin EYT mücadelesine destek olduğunu hatırlatan Karasu, milli iradenin merkezi olan TBMM’nin bu talepleri karşılaması ve demokrasinin gereğini yerine getirmesinin artık görev halini aldığını söyledi.

Karasu, ‘’Milyonlarca yurttaşımızı etkileyen bu sorunun çözüm yeri TBMM’dir. Çeşitli formüller aramaya gerek yok. EYT mücadelesi aynı zamanda kazanılmış hakkın talep edilmesinin en güzel örneğidir. Yıllardır dişiyle tırnağıyla çalışan, üreten insanlarımızın haklarının iade edilmesi gerekiyor. TBMM bu sorumluluğu almalı, ‘Ama’sız ve Fakat’sız EYT’lilerin taleplerini karşılamalıdır. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir’’ ifadelerini kullandı.

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