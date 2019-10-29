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CHP'li Sarıaslan: Nevşehir Valisi 'Yanlış anlaşılma var' dedi, 29 Ekim yürüyüşüne dair yasağı kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın kendisini aradığını ve "Bir yanlış anlaşılma var" diyerek yürüyüş yasağını kaldırdığını açıkladı.

CHP'li Sarıaslan: Nevşehir Valisi 'Yanlış anlaşılma var' dedi, 29 Ekim yürüyüşüne dair yasağı kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın kendisini aradığını ve "Bir yanlış anlaşılma var" diyerek yürüyüş yasağını kaldırdığını açıkladı.

29 Ekim 2019 Salı 15:42
CHP'li Sarıaslan: Nevşehir Valisi 'Yanlış anlaşılma var' dedi, 29 Ekim yürüyüşüne dair yasağı kaldırdı

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yapacakları yürüyüşe ilişkin yasağın kaldırıldığını söyledi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın kendisini aradığını belirten Sarıaslan, şunları kaydetti.

"Sayın Vali beni 12:30'da aradı. 'İl başkanınızla beraber sizi çay içmeye davet ediyorum. Bir yanlış anlaşılma var' dedi. 'Ben de tamam' dedim. Sayın Valiyi ziyarete gittik il başkanımızla. Kendisinin bu yasaklama tarihinde Japonya'da olduğunu ve haberdar olmadığını, onun için bizden kendilerini anlamamızı istedi. Biz dedik ki, 'Madem öyle hemen yürüyüşe izin verin.' O da 'yürüyebilirsiniz, şu an emniyete talimat veriyorum."

'Böyle bir yasaklama zaten benim aklımdan geçmezdi'

Sarıaslan, Vali Aktaş'ın "Böyle bir yasaklama zaten benim aklımdan geçmezdi. Ben zor durumda kaldım, sanki cumhuriyet düşmanıymışım gibi bir hava yaratıldı. Siz Cumhuriyet Bayramı'nızı dilediğiniz gibi kutlayabilirsiniz. Öyle bir yasak yoktur" dediğini aktardı.

'Valimiz geç de olsa bunu görmüş oldu'

CHP'li vekil Sarıaslan "zaten yasaklamanın olması akla mantığa izana aykırı bir şeydi. Sayın Valimiz geç de olsa bunu görmüş oldu. Biz de burada yürüşümüzü yapacağız, bayramımızı kutlayacağız, halkla kucaklaşacağız" dedi.

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