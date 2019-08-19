CHP'li Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder, millet iradesiyle inatlaşılmaz

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak toplantı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösteren Öztrak, "Millet tarafından seçilen başkanların görevden alınması hukuki değil siyasidir. Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Biz CHP olarak hukukun üstünlüğünden seçme ve seçilme hakkının üstünlüğünden taraf olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz" diye konuştu.

"Millet iradesine ve sandığın namusuna yeni bir saray darbesi yapıldı" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"5 ay önce millet iradesiyle göreve gelen belediye başkanları bu sabah görevden alındı ve valiler kayyum olarak atandı. Ülkemizde belediye başkanı olmanın koşulları bellidir. Hukukun üstünlüğü yok sayılmıştır. Darbe döneminde ne yapıldıysa bugün de aynısı yapılmıştır. Biz adalet ve demokrasinin tarafındayız. Erdoğan'ın merhametsiz zulmüne her zaman karşı çıktık."

'BİZİM KARŞI ÇIKTIĞIMIZ TÜRKİYE'NİN YALNIZLIĞININ DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ'

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamalarına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Bizim buradaki gemilerden haberimiz olduğunu iddia edenlerin genel başkanımızın ne dediğini anlamak istemedikleri açık seçik ortada. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin ekonomik lideri olacağımız tartışılıyordu. Bu sene başında Akdeniz'de kıyısı olan 7 ülkenin gaz forumunda Türkiye'nin adı bile geçmiyor. Türkiye'nin gücüne, stratejik konumuna bakınca en önemli ülke olmamız gerekirdi. Ülkeler bir araya geliyor, Türkiye burada neden yok? Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle barışması lazım. Türkiye'nin bu bölgede ortaya çıkacak refah hareketine hem katkıda bulunmalı hem de payını almalı. Genel Başkanımız orada ne olduğunu günbegün izliyor. Biz bir konunun da altını çiziyoruz. Bizim karşı çıktığımız Türkiye'nin bu bölgeden yalnızlığının dayanılmaz hafifliğidir."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA