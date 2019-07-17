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CHP'li Öztrak: Hadi bize güvenmediniz, Şamil Tayyar'a sorun
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CHP'li Öztrak: Hadi bize güvenmediniz, Şamil Tayyar'a sorun

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'yi FETÖ'yü örtbas etmekle suçlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi. Şamil Tayyar'ın, "Çok ciddi bir FETÖ borsası var. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar" sözlerini hatırlatan Öztrak, "Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun" dedi.

CHP'li Öztrak: Hadi bize güvenmediniz, Şamil Tayyar'a sorun

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'yi FETÖ'yü örtbas etmekle suçlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt verdi. Şamil Tayyar'ın, "Çok ciddi bir FETÖ borsası var. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar" sözlerini hatırlatan Öztrak, "Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun" dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
CHP'li Öztrak: Hadi bize güvenmediniz, Şamil Tayyar'a sorun

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Öztrak, AK Partili Ömer Çelik'in 'FETÖ borsası' ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Öztrak, AK Partili Ömer Çelik'in 'FETÖ borsası' ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Öztrak, "Aslında Çelik internete girse FETÖ borsasını görecek. İzmir'de bir iş adamı öldürüldü. Bu iş adamı aynı zamanda AKP'nin il yöneticisiydi. Baktığınızda burada mafyaya kadar uzanan ilişki zinciri var. O dosyayı Çelik alsın baksın, orada FETÖ borsasını görecek. Bu davanın 69 tane sanığı var, 7'si tutuklu. Peki sadece İzmir'de mi var, hayır. İstanbul'da da var. İstanbul Adliyesi'nde örgüt üyelerine para karşılığı takipsizlik kararı sözü veren kadın avukat var. Bu avukat KADEM'in hukuk bürosunda yer alıyormuş. Sonra ihraç edilmiş. Hadi bize güvenmediniz Şamil Tayyar'a sorun. Sizin eski vekiliniz: 'Çok ciddi bir FETÖ borsası var. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar' demişti" ifadelerini kullandı.

Öztrak, "Çelik şunu bilsin, bu işler bizim takibimizdedir. Bunlarla ilgili dosya bulmakta zorluk çekiyorsa kendisine klasörler verebiliriz. FETÖ'nün üstünü örtmekten bahsediyor, ben kendisine 2004 yılındaki milli güvenlik kurulu kararını hatırlatmak istiyorum. FETÖ'ye yönelik eylem kararı uygulanmasına uygun görülmüş. Bu kararla ilgili olarak Hilmi Özkök de şöyle diyor: 'Bu iş takip edilsin. Biz MGK'da söyledik diyor, hükûmeti bilgilendirdik diyor. Açıkça söyleyeyim, pek fazla bir şey yapıldığını görmedik' diyor. Kim FETÖ'nün üstünü örtmeye çalışmış?" diye konuştu.

AK Partili Şamil Tayyar, FETÖ davalarından yargılanan iş adamlarının milyon dolarlar vererek itirafçı adı altında tahliye edildiğini ileri sürmüştü.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

ılanan iş adamlarının milyon dolarlar vererek itirafçı adı altında tahliye edildiğini ileri sürmüştü.

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