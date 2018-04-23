Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CHP'li Özel TBMM'deki O Sözleri Sonrası Flaş Bir Açıklama Daha Yaptı

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de tepki çeken konuşması ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı ve "Genel Kurul'da yaptığım açıklamaların tamamının Araştırma Komisyonu'nda ilgili kurum yetkililerinin ifadelerinden alıntılanarak kullanıldığı, tutanaklardaki ifadelerle ortadadır. Konuşmamda bir iddiayı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum." dedi.

banner396

CHP'li Özel TBMM'deki O Sözleri Sonrası Flaş Bir Açıklama Daha Yaptı

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de tepki çeken konuşması ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı ve "Genel Kurul'da yaptığım açıklamaların tamamının Araştırma Komisyonu'nda ilgili kurum yetkililerinin ifadelerinden alıntılanarak kullanıldığı, tutanaklardaki ifadelerle ortadadır. Konuşmamda bir iddiayı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum." dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:29
CHP'li Özel TBMM'deki O Sözleri Sonrası Flaş Bir Açıklama Daha Yaptı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili flaş açıklamalarda bulunmuş ve hükümetin büyük tepkisi ile karşılaşmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen özel oturumda yaşanan tartışma ve terör örgütü FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek'in değerlendirmelerine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir yazılı açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturumda, söz konusu komisyonda bürokratların tutanak altındaki konuşmalarından alıntılar yaparak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesinde" nerede olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Özel, kon ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma Komisyonu Başkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Reşat Petek yaptığı açıklamayla, aktardığım ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ifadelerimi doğrulayan bir kaydın bulunmadığını ileri sürmüştür.

Darbe girişimine ilişkin tüm gerçeklerin açığa çıkması yönünde, girişimin yaşandığı ilk dakikadan itibaren büyük gayret gösterilmesi gerektiğini savunan ve gayret de gösteren partimizi ihanet içinde olmakla itham eden Burdur Milletvekili Reşat Petek, başkanlığını yaptığı komisyonun tutanaklarını çarpıtmaktan kaçınmamaktadır."

TÜM AÇIKLAMALAR İFADELERDEN ALINTI

Özgür Özel açıklamasının devamında, Meclis Genel Kurul'unda yaptığı açıklamaların tamamının Araştırma Komisyonu'nda ilgili kurum yetkililerinin ifadelerinden alıntı yapılarak kullanıldığını, bunun tutanaklardaki ifadelerle ortada olduğunu sözlerine ekledi.

Özgür Özel, yaptığı açıklamayı şu ifadelerle noktaladı: "Konuşmamda bir iddiayı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaChpTbmmFetö15 TemmuzÖzgür Özel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş: Abdullah Gül Adaylığını O Gün Açıklayabilir
Flaş: Abdullah Gül Adaylığını O Gün Açıklayabilir
Flaş İddia: İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayları
Flaş İddia: İşte CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayları
Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Hakkında Binali Yıldırım'dan Flaş Açıklama
Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Hakkında Binali Yıldırım'dan Flaş Açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim