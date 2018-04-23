CHP'li Özel TBMM'deki O Sözleri Sonrası Flaş Bir Açıklama Daha Yaptı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili flaş açıklamalarda bulunmuş ve hükümetin büyük tepkisi ile karşılaşmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen özel oturumda yaşanan tartışma ve terör örgütü FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek'in değerlendirmelerine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir yazılı açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturumda, söz konusu komisyonda bürokratların tutanak altındaki konuşmalarından alıntılar yaparak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesinde" nerede olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Özel, kon ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma Komisyonu Başkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Reşat Petek yaptığı açıklamayla, aktardığım ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ifadelerimi doğrulayan bir kaydın bulunmadığını ileri sürmüştür.

Darbe girişimine ilişkin tüm gerçeklerin açığa çıkması yönünde, girişimin yaşandığı ilk dakikadan itibaren büyük gayret gösterilmesi gerektiğini savunan ve gayret de gösteren partimizi ihanet içinde olmakla itham eden Burdur Milletvekili Reşat Petek, başkanlığını yaptığı komisyonun tutanaklarını çarpıtmaktan kaçınmamaktadır."

TÜM AÇIKLAMALAR İFADELERDEN ALINTI

Özgür Özel açıklamasının devamında, Meclis Genel Kurul'unda yaptığı açıklamaların tamamının Araştırma Komisyonu'nda ilgili kurum yetkililerinin ifadelerinden alıntı yapılarak kullanıldığını, bunun tutanaklardaki ifadelerle ortada olduğunu sözlerine ekledi.

Özgür Özel, yaptığı açıklamayı şu ifadelerle noktaladı: "Konuşmamda bir iddiayı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

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