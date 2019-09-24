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CHP'li Özel'den PTT önergesi: Kiralama faaliyeti PTT'yi zarara sokuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa PTT Başmüdürlüğü binasının yetersiz kaldığı gerekçesiyle, çok sayıda hizmet yeri kiralanmaya başlandığını ancak bu kiralama faaliyetinin akılcı olmadığı ve PTT’yi zarara soktuğunu ileri sürerek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Özel'den PTT önergesi: Kiralama faaliyeti PTT'yi zarara sokuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa PTT Başmüdürlüğü binasının yetersiz kaldığı gerekçesiyle, çok sayıda hizmet yeri kiralanmaya başlandığını ancak bu kiralama faaliyetinin akılcı olmadığı ve PTT’yi zarara soktuğunu ileri sürerek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

24 Eylül 2019 Salı 11:16
CHP'li Özel'den PTT önergesi: Kiralama faaliyeti PTT'yi zarara sokuyor

CHP’li Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a, “Manisa PTT Başmüdürlüğü, 2018 ve 2019 yıllarında hizmet amacıyla her ilçe ayrı ayrı belirtilmek koşuluyla, toplam ne kadar yer kiralamıştır?Bu kiralanan yerler için aylık ne kadar kira ödenmektedir?Manisa PTT Başmüdürlüğü’nün 2018 ve 2019 yılı zararı ne kadardır?” sorularını yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde, “Seçim çevrem Manisa’da PTT Başmüdürlüğü binasının yetersiz kaldığı gerekçesiyle ilk olarak Mayıs 2018’de, 500 metrekare alanlı bir işyeri aylık 4 bin 500 TL bedelle 3 yıllığına kiralanmıştır. Daha sonra kiralanan bina sayısı artmış ve son olarak edindiğimiz bilgilere göre toplam 9 yere PTT Başmüdürlüğü tarafından kira ödenmektedir” dedi.

KİRA BEDELLERİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE İDDİASI

Özel, “Kira bedellerinin ortalamanın üzerinde olduğu, Tekstilciler Sitesi’nde bulunan yere aylık 19 bin TL kira ödendiği, Bankalar Caddesi’nde kiralanan bir başka yerin ise halen boş olmasına rağmen, kira ödenmeye devam ettiği iddia edilmektedir.Kiralanan işyerlerinin birbirlerine yakın olması ve kira bedellerinin ortalamanın üzerinde olduğu gibi gerekçelerle, bu kiralama faaliyetinin akılcı olmadığı ve PTT’yi zarara soktuğu belirtilmektedir. Aynı şekilde Manisa PTT Başmüdürlüğü’nün 2019 yılı ilk 6 aylık zararının 5 milyon TL civarında olduğu ileri sürülmektedir” ifadesini kullandı.

AYLIK NE KADAR KİRA ÖDENDİ

Özel, “Manisa PTT Başmüdürlüğü’nün binasının yetersiz kalması nedeniyle hizmet yeri kiralanması uygulamasına geçilmesine nasıl karar verilmiştir?Manisa PTT Başmüdürlüğü, 2018 ve 2019 yıllarında hizmet amacıyla her ilçe ayrı ayrı belirtilmek koşuluyla, toplam ne kadar yer kiralamıştır?Bu kiralanan yerler için aylık ne kadar kira ödenmektedir?Manisa PTT Başmüdürlüğü’nün 2018 ve 2019 yılı zararı ne kadardır?Türkiye genelinde PTT’nin kiraladığı hizmet yeri sayısı kaçtır? Ödenen aylık kira ne kadardır?PTT A.Ş.’nin Türkiye genelinde 2018 ve 2019 yılı zararı ne kadardır?” sorularını yöneltti.

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