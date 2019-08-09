chp li özel den mevsimlik işçilerin görev sürelerinin uzatılmamasına tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan mevsimlik işçilerden orman işçilerinin görev sürelerinin 4 ay uzatılmasına karşın, tarım işçilerinin bu uzatımdan faydalandırılmadığına dikkati çekerek, Anayasa’daki “eşitlik” ilkesi ile sosyal devlet ilkesi gereği Tarım Bakanlığı’nda çalışan tüm mevsimlik işçilerinin çalışma sürelerinin uzatılması gerektiğini belirtti.

ÇALIŞMA SÜRELERİ BİR AN ÖNCE UZATILMALI

CHP’li Özel,Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, “Orman yangınlarıyla mücadelede çalışan mevsimlik işçilerin 9 ay 29 gün olan çalışma süresi, 5 ay 29 güne çekilmiş, bu yıl kendilerine süre uzatımı verilmeyeceği bildirilmişti. Toplumda oluşan tepkilerin de etkisiyle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Temmuz günü katıldığı Hak-İş Olağan Genel Kurulu’nda, geçici orman işçilerinin çalışma sürelerine ilişkin 4 ay süre uzatımı talebinin yenilendiğini açıklamıştı” dedi. Özel, “Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan mevsimlik orman işçileri için yapılan bu süre uzatımının, aynı bakanlık bünyesinde çalışan mevsimlik tarım işçileri için gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Bakanlık bünyesinde özellikle araştırma enstitülerinde çalışan mevsimlik personelin, orman işçileriyle aynı statüde çalışıyor olmalarına karşın, süre uzatımı alamadıkları, bu nedenle birkaç hafta içinde çalışma sürelerinin sona ereceği belirtilmektedir. Bakanlık bünyesindeki özellikle 47 adet araştırma enstitüsünde bu mevsimlik personelin görev yaptığı bilinmektedir. Bu durum, hem Anayasa’daki eşitlik ilkesine hem de sosyal devlet ilkesine aykırı bir durum teşkil etmektedir. Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışan mevsimlik tarım işçilerinin de, orman yangınlarıyla mücadele eden mevsimlik orman işçileri gibi çalışma sürelerinin uzatılması kararının bir an önce verilmesi beklenmektedir” ifadesini kullandı.

MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Özel, önergesinde mevsimlik orman işçilerine tanınan bu hakkın, bakanlık bünyesindeki diğer mevsimlik işçilere tanınmamasının gerekçesini ve çalışma süreleri uzatılmayarak mağdur edilen mevsimlik işçi sayısının toplam sayısını sorarken, bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep etti.

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