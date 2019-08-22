chp li özel den lgs uyarısı

Bu nedenle de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara girme olasılığı azalacaktır” dedi. Özel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, öğrenci sayısındaki bu artış nedeniyle alınacak önlemleri sordu.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 54 ARTACAK

Özel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “4+4+4 eğitim modelinin uygulanmaya başlandığı yıl (2012-2013 eğitim öğretim yılı), okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi sonucunda, 60-66 aylık 135 bin 548, 66-69 aylık 280 bin 643, 69-80 aylık 1 milyon 454 bin 514, toplamda ise 1 milyon 870 bin 705 öğrenci ilkokula başlamıştır.2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler bu yıl 8.sınıfa geçmişlerdir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenci bulunmaktadır. 2019 Liselere Geçiş Sınavına 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555’i (%95,86) sınava katılmıştır” dedi. Özel, “2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan 1 milyon 870 bin 705 öğrencinin bu yıl 8.sınıf olduğu göz önüne alındığında, geçen yıla göre %54’lük bir artış söz konusu olacaktır. Bu artış nedeniyle sınavla öğrenci alacak okullara her zamankinden daha fazla talep gerçekleşecektir. Bu nedenle de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara girme olasılığı azalacaktır. Bu nedenle tedbir alınması gerektiği ortadadır. Ancak bakanlığınızın mevcut uygulamaları ile öğrenci sayısındaki bu artış sonrasında ortaya çıkacak sorunların çözülebileceği de görülmemektedir” ifadesini kullandı.

ALINAN TEDBİRLER NELERDİR?

Özel, önergesinde, “2019-2020 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarına başlayacak öğrenci sayısında beklenen % 54’lük artışı karşılayacak sayıda derslik ve öğretmen var mıdır?Öğrenci sayısındaki %54’lük artış göz önüne alındığında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarında bir artış yapılacak mıdır?Geçtiğimiz yıla göre 2019-2020 LGS’ye yaklaşık 600 bin civarında fazla başvuru olacaktır. Bu hususta Bakanlığınız tarafından alınan tedbirler nelerdir?” sorularını yöneltti.

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