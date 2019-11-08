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CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!
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CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atamalarında KPSS süresini tekrar bir yıla indirmesine tepki gösterdi.

CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atamalarında KPSS süresini tekrar bir yıla indirmesine tepki gösterdi.

08 Kasım 2019 Cuma 23:18
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!

Her üç gençten birinin işsiz olduğu,  gencecik öğretmenlerin atanamadıkları için intihar ettiği bir ortamda AKP’nin KPSS’yi bir gelir kapısına dönüştürdüğüne vurgu yapan Doç. Dr. Gaytancıoğlu “ÖSYM artık bir seçme ve yerleştirme birimi olmaktan çıkmıştır. AKP’nin yeni bir gelir kapısı, vergilendirme aracı olmuştur.  Şimdi utanmadan atanamayan öğretmenlere sen her yıl sınava gir, sınav parası yatır ama ben seni atamayacağım deniliyor” dedi.

Açıklamasında “ÖSYM artık seçmiyor çünkü AKP döneminde tek kriter yandaşlık. Öğretmenlerden, veterinerlere, mühendislerden kamudaki uzmanlıklara kadar birçok alanda yerleştirme yapılmıyor. ÖSYM sadece işsiz gençlerimizden vergi alıyor” diyen CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Gaytancıoğlu “Şimdi zaten atamasını yapmadıkları nitelikli gençlerimizin ceplerindeki olmayan paraya göz dikmişler” şeklinde konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu konuyu TBMM’de de gündeme getirerek şunları söyledi: “Her gün yeni vergiler getiren AKP bununla da yetinmiyor. Her 3 gençten 1'i işsiz iken AKP tam da kendine yakışanı yapıp; atanamayan öğretmenleri de gelir kapısı yapmaya çalışıyor Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, öğretmenlerin Kamu Personeli Seçme Sınavı puanının geçerlilik süresi bir yıla indirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı geçen yıl yaptığı değişiklikle bu süreyi iki yıla çıkarmıştı. Bugün yayımlanan yönetmelikle birlikte süre tekrar bir yıla indirildi. Niye çıkarmıştınız, niye indirdiniz? Göz dikmediğiniz bir atanamayan öğretmenlerin cebi vardı, ona da mı göz diktiniz? İnsaf, o cepler bomboş, delik. Siz atanamayan öğretmenleri yandaşlarınızla mı karıştırdınız? Para arıyorsanız yandaşlarınıza bakın. Düşün artık bu milletin yakasından.”

Son Güncelleme: 08.11.2019 23:26
Anahtar Kelimeler:
chp li okan gaytancıoğlu ndan kpss eleştirisi
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