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CHP'li Müzeyyen Şevkin : “Sağlıkta, tarımda, mühendislikte, öğretmenlikte neden atama yok!”

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, üniversite mezunları işsiz gezerken iktidarın eskilerine adeta nur yağdırıldığına dikkat çekti

CHP'li Müzeyyen Şevkin : “Sağlıkta, tarımda, mühendislikte, öğretmenlikte neden atama yok!”

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, üniversite mezunları işsiz gezerken iktidarın eskilerine adeta nur yağdırıldığına dikkat çekti

18 Haziran 2019 Salı 09:01
CHP'li Müzeyyen Şevkin : “Sağlıkta, tarımda, mühendislikte, öğretmenlikte neden atama yok!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’nin kanayan yarasının işsizlik olduğunu vurguladı. Gerçek işsizlik rakamlarının 9 milyona dayandığını kaydeden Dr. Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada sağlıkta, tarımda, mühendislikte, öğretmenlikte atama atama olmadığını kaydetti.

“TRAVMA DERİNLEŞİYOR”
“Emeklilikte yaşa takılanlara hak teslimi yok, üniversite mezunlarımız işsiz, mülakatlarda yandaş torpili var” diyen Dr. Şevkin, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün olabildiğince arttığı bir dönemi yaşarken iş isteyen iki üniversite mezunu kadına ‘kocan çalışıyor ya’ cevabının travmanın derinleşmesinden başka bir işe yaramadığını dile getirdi.

“GENÇ BEYİNLER İŞSİZLİKTEN KIVRANIYOR”
Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken eskilere adeta nur yağdırıldığına dikkat çeken Dr. Şevkin, iktidarın eskilerinin devletin bankalarına yönetim kurulu üyesi ya da ‘Saray’da yüksek istişare kurulu üyeliğine getirildiğine vurgu yaptı. Memlekette genç beyinlerin işsizlikten kıvranırken, esnaf kepenk indirirken, çiftçi tarlasını satarken, iflas eden iş insanları ve işsiz gençler intihar ederken, kendini yakarken; devletin tüm olanaklarından sınırsız yararlanmış ve misyonlarını tamamlamış eskilerin hangi liyakatla, hangi teknik ve mesleki beceriyle bu görevlere getirildiğini sorguladı. “Batmaya yüz tutmuş kamu bankalarını bu şekilde mi kurtarmaya çalışıyorsunuz?” diye soran Dr. Şevkin, “Lütfen herkes şapkasını önüne koysun ve vicdanının sesini dinlesin” diye konuştu.

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