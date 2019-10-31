CHP'li Mehmet Ali Çelebi'den Meclis'te Flaş Uzman Erbaş Çıkışı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan söz alarak uzman erbaşlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Mehmet Ali Çelebi'nin meclis konuşması şöyle;

"Soru önergeme Millî Savunma Bakanlığı tarafından 9 Ocak 2019 tarihinde verilen cevapta uzman erbaşların kadroya alınmalarına ilişkin çalışma olmadığı Bakan Hulusi Akar imzasıyla belirtilmiştir. Bir haberde Sayın Vekil İzzet Ulvi Yönter "Uzman çavuşlara kadro yolda" demecini vermiş, Cumhuriyet Halk Partisinin tavrını tutarsız bulduğunu söylemiştir. Asıl tutarsızlık buradadır; Bakan ayrı söylüyor, iktidar partisinin ortağının vekili ayrı konuşuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim teklifimiz mayıstan beri Komisyonda. Kadro diyoruz, 6000 sayılı Kanun'un mağdurlarını çözelim diyoruz, 3600 gösterge diyoruz, zatî tabanca, kadro görevi dışında çalıştırmama, doğu görev sürelerinin adil düzenlenmesi, orduevi diyoruz. Oradan kuru kuruya selam değil, Gazi Meclisimizden uzman erbaşlarımıza kanunla selam verelim diyorum."