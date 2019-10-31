Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97778
ALTIN
277.934
DOLAR
5.7192
STERLIN
7.4111
EURO
6.3808
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!
Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
9 gün ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2019 2020 ara tatiller ne zaman?
Kimlikle Başvurmak Yeterli!Karşılıksız Ayda 1384 TL! İşte Devletten Karşılıksız Destekler...

CHP'li Mehmet Ali Çelebi'den Meclis'te Flaş Uzman Erbaş Çıkışı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan söz alarak uzman erbaşlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

CHP'li Mehmet Ali Çelebi'den Meclis'te Flaş Uzman Erbaş Çıkışı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan söz alarak uzman erbaşlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

31 Ekim 2019 Perşembe 21:39
CHP'li Mehmet Ali Çelebi'den Meclis'te Flaş Uzman Erbaş Çıkışı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan söz alarak uzman erbaşlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Mehmet Ali Çelebi'nin meclis konuşması şöyle;

"Soru önergeme Millî Savunma Bakanlığı tarafından 9 Ocak 2019 tarihinde verilen cevapta uzman erbaşların kadroya alınmalarına ilişkin çalışma olmadığı Bakan Hulusi Akar imzasıyla belirtilmiştir. Bir haberde Sayın Vekil İzzet Ulvi Yönter "Uzman çavuşlara kadro yolda" demecini vermiş, Cumhuriyet Halk Partisinin tavrını tutarsız bulduğunu söylemiştir. Asıl tutarsızlık buradadır; Bakan ayrı söylüyor, iktidar partisinin ortağının vekili ayrı konuşuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim teklifimiz mayıstan beri Komisyonda. Kadro diyoruz, 6000 sayılı Kanun'un mağdurlarını çözelim diyoruz, 3600 gösterge diyoruz, zatî tabanca, kadro görevi dışında çalıştırmama, doğu görev sürelerinin adil düzenlenmesi, orduevi diyoruz. Oradan kuru kuruya selam değil, Gazi Meclisimizden uzman erbaşlarımıza kanunla selam verelim diyorum."

Anahtar Kelimeler:
chp li mehmet ali çelebi den meclis te flaş uzman erbaş çıkışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akşener: Ben Erdoğan’ın yerinde olsam 'Buyur bilader' derdim
Meral Akşener: Ben Erdoğan’ın yerinde olsam 'Buyur bilader' derdim
Eren Erdem: Ne bugün korktum ne yarın korkacağım, cezaevine bir CHP'li olarak girdim ve CHP'li olarak çıktım
Eren Erdem: Ne bugün korktum ne yarın korkacağım, cezaevine bir CHP'li olarak girdim ve CHP'li olarak çıktım
Bülent Arınç: Ekrem Yeter benim damadım olmasaydı da yüzde 100 beraat ederdi
Bülent Arınç: Ekrem Yeter benim damadım olmasaydı da yüzde 100 beraat ederdi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim